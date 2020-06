Protest al angajatilor de la serviciile de Ambulanta. Cele cinci nemultumiri ale sindicalistilor

Ziare.

"Avand in vedere nemultumirea angajatilor din Serviciile Publice de Ambulanta, respectiv a membrilor de sindicat reprezentati de Federatia Nationala Sindicala "Ambulanta" din Romania (FNSAR), urmare a deciziilor incorecte luate de forurile centrale de Stat (Presedintie, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei si ministere), indiferenta prin amanarea proiectelor care au impact asupra personalului si organizarea serviciilor de ambulanta, cat si indiferenta vazuta prin faptul ca nu s-a raspuns la adresele inaintate oficial de o federatie reprezentativa la nivel de servicii de ambulanta, federatie recunoscuta prin lege ca partener social, face ca in urma epuizarii a oricarei forme de adresare scrisa si fara raspuns asumat, conducerea Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta" din Romania a luat decizia de a anunta inceperea declansarii de actiuni sindicale in urma nemultumirilor angajatilor pe care ii reprezinta si a acordului dat de membrii Consiliului National al FNSAR", anunta sindicalistii.Protestul se desfasoara in Bucuresti si in toate serviciile de ambulanta, intre orele 10.00 - 12.00.In Bucuresti, protestul consta in pichetarea intrarii in Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor - intrarea Parcul Izvor, actiune la care participa toti presedintii (liderii) organizatiilor sindicale membre in FNSAR si membrii Biroului Executiv FNSAR, imbracati in echipamentul de lucru cu vesta si sapca de protest, manusi, masca si viziere.In sediile centrale ale serviciilor de ambulanta (in curte) participp membri de sindicat ai organizatiei locale, reprezentati de FNSAR si vor avea tinuta in echipamentul de lucru cu vesta si sapca de protest, manusi, masca si viziere, si se va respecta distantarea intre protestatari de minim 1,5 m., anunta organizatorii protestelor.Toate ambulantele vor purta afisul pe format A4 cu inscriptia vizibila "PROTEST NATIONAL" in fata dreapta jos, pe parbriz si in spate pe geamul din usa partea stanga. Protestatarii trebuie sa poarte afise tot format A4 cu inscriptia "EU PROTESTEZ".Care sunt nemultumirile sindicalistilorForma finala a proiectului PL-x nr. 257/2020 care a adus completari la OUG nr. 43/2020, trimis la promulgare, proiect la care am adus prin Blocul National Sindical amendamente pe perioada procesului legislativ, nu au cuprins propunerile noastre, si NU au fost asumate si introduse in lege, desi era ultima speranta a noastra ca se va face dreptate in Camera Deputatilor pentru personalul operativ de interventie din serviciile de ambulanta care a desfasurat activitatea in teren in perioada starii de urgenta si nu numai, in vederea acordarii stimulentului de risc in lupta cu COVID-19, stimulent mult trambitat de actualul Guvern si Presedintele Romaniei.Propunerea de modificare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din serviciile de ambulanta, cu prioritate salarizarea asistentilor medicali, si nu numai, cand sporul pentru conditii deosebit de periculoase a fost diminuat si egalizat cu sporul personalului din unitatile spitalicesti, propuneri inaintate la Comisia pentru munca si protectie sociala pe timpul derularii procesului legislativ al proiectului PL-x nr. 600/2019, NU au fost introduse din motive cunoscute, ceea ce a facut sa revenim cu alta initiativa legislativa care a fost depusa la Comisia pentru sanatate si familie din Senatul Romaniei.Proiectul de lege PL-x nr. 355/2015 privind STATUTUL personalului profesionist operativ de interventie din serviciile de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, este blocat din toamna anului 2016 la Comisia pentru sanatate si familie din Camera Deputatilor, din motive necunoscute, desi am facut solicitari de repunere pe dezbateri a acestui proiect presedintelui si individual membrilor comisiei, oferind din partea noastra posibilitatea de a accepta unele modificari care se impun in proiect.Propunerile de completare si modificare a Titlului IV din Legea nr. 95/2006, propuneri care se impun a fi aduse pentru buna organizare, dezvoltare si consolidare a Serviciilor Publice de Ambulanta, sunt in asteptare din 2017 la Comisia pentru sanatate si familie din Camera Deputatilor, din motive necunoscute.Lipsa de raspuns la adresele depuse in Parlamentul Romaniei, respectiv Camera Deputatilor si la unele comisii, este considerat de noi ca o indiferenta fata de personalul din aceste unitati care desfasoara activitatea in conditii de teren si in regim de urgenta contra cronometru pentru a salva vieti.Sindicalistii anuntaca protestul este prima forma de actiune sindicala, urmand ca decizia continuarii actiunilor sindicale sa fie luata in functie de rezultatele obtinute.