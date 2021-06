Romprest anunta ca reia activitatea de ridicare a deseurilor din Sectorul 1, dupa ce trei firme au pus la dispozitie statiile lor de sortare

"Romprest va mobiliza imediat toate resursele alocate serviciului pentru ca, pe masura ce autospecialele se vor descarca la statia de sortare, sa intre in program de colectare a deseurilor care s-au acumulat in sector incepand cu data de 1 iunie 2021, data la care accesul la statiile de sortare agreate a fost interzis", a transmis firma de salubritate. Avand in vedere apelul nostru, transmis catre toate autoritatile , in sensul gasirii unei solutii pentru rezolvarea situatiei de blocaj create la nivelul Sectorului 1 si intelegand importanta asigurarii continuitatii serviciului public de salubritate, partenerii nostri contractuali, 3R Green SRL, Rom Waste Solution SA si Iridex Group SRL, ne-au comunicat astazi, 5 iunie 2021, la ora 20:00, ca vor permite accesul in statia de sortare, in limita capacitatilor lor, al autospecialelor incarcate cu deseurile colectate din sectorul 1, urmand ca diferendul financiar sa isi gaseasca o rezolvare amiabila, institutionala, in cursul saptamanii viitoare.Romprest va mobiliza imediat toate resursele alocate serviciului pentru ca, pe masura ce autospecialele se vor descarca la statia de sortare, sa intre in program de colectare a deseurilor care s-au acumulat in sector incepand cu data de 1 iunie 2021, data la care accesul la statiile de sortare agreate a fost interzis", a transmis, sambata seara, operatorul de salubritate care are contract cu administratia locala a sectorului 1. Oficialii Romprest sustin ca "prin acordul comun al operatorilor de salubritate autorizati , aceasta situatie de blocaj a fost dezamorsata", mentionand ca asteapta ca "autoritatile abilitate sa isi asume responsabilitatile care le revin si sa asigure functionarea acestui serviciu public care se presteaza in regim de continuitate, prin finantarea si asigurarea unui cadru contractual si legal predictibil".Ei fac apel la populatie si la Politia locala pentru ca acestea sa-i sprijine pe angajatii de la salubritate in demersul de a reintra in regim normal de colectare.La inceputul acestei luni operatorul de salubritate Romprest a anuntat, din nou, ca nu mai ridica gunoiul din Sectorul 1, conform primarului.Romprest acuza ca "in mandatul actualului primar, aplicarea clauzelor contractului si a prevederilor legale este discretionara"."Refuzul nejustificat la plata facturilor pentru servicii confirmate, in perioada iulie-decembrie 2020, si plata discretionara a prestatiilor, respectiv jumatate din prestatia lunara a activitatilor de salubrizare stradala, in perioada ianuarie-martie 2021, au dus la acumularea unui debit restant de peste 120 milioane lei, din care 96 milioane datorie istorica aferenta prestatiilor din anul 2020 si 24 milioane aferente prestatiilor din anul 2021. Facturi aferente unora dintre prestatiile din anul 2020 inregistreaza depasiri ale termenelor de scadenta de peste 200 de zile", afirma compania.