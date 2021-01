Stelian Ion: Ar fi pacat ca interceptarile serviciilor sa nu fie folosite in cazul unor infractiuni grave

Intrebat la Antena 3 daca este oportuna implicarea serviciilor in dosarele penale, Stelian Ion a raspuns: "Rolul serviciilor de informatii este unul aparte si serviciile de informatii nu fac anchete penale, nu desfasoara anchete penale. In anumite situatii, in care din cauza unui mandat de siguranta nationala se surprind anumite infractiuni, de regula grave, putem sa ne imaginam ca este vorba de omoruri sau de alte fapte de o asemenea gravitate.In astfel de situatii, acele inregistrari, din punctul meu de vedere, ar fi pacat sa nu fie folosite in procesul penal. Si din punctul asta de vedere, eu consider ca o modificare legislativa asemenea celei promovate si care exista acum la Senat sau alta modificare care ar viza Codul de procedura penala ar putea reglementa foarte bine acest aspect. Important este sa avem in vedere ceea ce a spus Curtea Constitutionala: sa existe o procedura de contestare a acelor probe, sa poata fi verificata legalitatea lor".Pe de alta parte, spune ministrul, fiecare institutie trebuie sa isi respecte rolul pe care il are in stat.In 15 decembrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat un punct de vedere negativ referitor la initiativa legislativa care prevede salvarea probelor obtinute de SRI pe mandat de securitate nationala (MSN). Proiectul a fost deja adoptat tacit luna trecuta de Camera Deputatilor si a fost transmis Senatului, care este forul decizional.In august 2020, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , a depus un proiect de lege, alaturi de deputatii liberali Cristina Traila si Gabriel Andronache , prin care propune modificarea si completarea Legii 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei.Proiectul de lege prevede ca interceptarile pot fi mijloace de proba in procesul penal, cu conditia ca prin lege sa fie reglementata o procedura clara si adecvata, care sa permita verificarea efectiva a legalitatii lor, atat a mijlocului de proba, cat si a procedeului probatoriu prin care au fost obtinute.