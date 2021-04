Politistul cunoscut drept "Godina de Vrancea", infiltrat la protestele anti-restrictii. A zarit in multime proxeneti, hoti, alcoolisti

In munca lui se lupta cu multi infractori periculosi, dar despre el se poate spune ca este o personalitate distincta in randul colegilor sai, impresionand de fiecare data prin faptul ca se exprima liber pe subiecte importante, care tin agenda zilei.Pentru ideile sale transante, i s-a mai spus "Godina de Vrancea" . Taicutu are un punct de vedere si despre protestele anti-restrictii care s-au desfasurat in ultimele zile in tara.La unul dintre ele, s-a infiltrat intre participanti, ocazie cu care a putut observa calitatea umana a celor iesiti in strada, nefiind deloc surprins sa constate ca in randurile lor faceau parte personaje dubioase, cu care a avut de-a face in cariera lui. Fara sa dea nume. Politistul Taicutu, a scris un text pe reteaua de socializare in care foloseste ironia fina la adresa hotilor, proxenetilor sau alcoolistilor pe care i-a intalnit pe traseu."Ce am observat eu la asa-zisele "proteste", in special in Focsani: jale mare, domn'le!! Jale!! Unii cetateni onorabili ai judetului, platitori de taxe, normal, sunt la grea suferinta: se inchid salile de jocuri prea devreme!! Altii, tanjesc dupa libera circulatie pe timp de noapte si deplang faptul ca proprietarii de case nu mai pleaca in concedii , ca sa-si mai completeze si ei veniturile intr-un anumit fel. Pesti. Petarde. Alcool. Multi bolizi, 3 la 300 de euro.Bine, aseara au fost mai putine rable pe strada, ca benzina sau motorina aia de 20 de lei cu care au alimentat in prima seara nu putea tine la nesfarsit. Iar 5% dintre participanti, tineri pana in 18-19 ani, care tanjesc dupa statul afara pana la ore tarzii, la o tigara sau un pet de bere ... Cam atat... Am un respect deosebit pentru cei care nu sunt de acord cu restrictiile din aceste vremuri, insa respecta legea si nu s-au asociat cu indivizii din strada. Nu cred ca exista om de pe planeta asta caruia sa-i convina aceste restrictii. Insa solutia nu e in strada, asta e clar! Nu pentru problema asta", a scris politistul Bogdan Taicutu.Politistul a mai mentionat pentru un barbat care i-a criticat postarea ca aceste mitinguri nu vor ramane "decat niste scuipat pe mormintele celor morti rapusi de acest virus", o batjocura la adresa celor si-au pierdut locurile de munca din cauza pandemiei si a celor care se zbat in Sectiile ATI pentru o gura de aer.