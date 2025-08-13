ÎPS Teodosie trece la nivelul următor. În timpul unei slujbe, a apărut în fața lui un clovn și i-a zis „sărut mâna”. Teodosie, total uluit: "De unde ai apărut?!"

ÎPS Teodosie trece la nivelul următor. În timpul unei slujbe, a apărut în fața lui un clovn și i-a zis „sărut mâna”. Teodosie, total uluit: "De unde ai apărut?!"
Un clovn apare în fața lui Teodosie. FOTO: captură YouTube Radio Dobrogea

Un moment inedit a avut loc pe 7 august, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, în timpul unei slujbe speciale închinate Acatistelor Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla.

După rostirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare, ÎPS Teodosie s-a trezit în fața altarului cu un bărbat îmbrăcat în haine de clovn și purtând o pălărie roșie. Acesta s-a apropiat în grabă, a îngenuncheat în fața ierarhului și i-a adresat salutul: „Sărut mâna”, după cum arată Ziua de Constanța.

Cumva amuzat și, în același timp, uluit, dar cu siguranță surprins, Teodosie l-a întrebat „De unde ești, de unde ai apărut?”. „Mă duc să distrez copiii și eu”, a fost răspunsul bărbatului, care a stârnit uimirea tuturor celor prezenți.

Incidentul a atras atenția nu doar prin apariția neașteptată, ci și pentru că rânduiala Bisericii Ortodoxe interzice intrarea bărbaților cu capul acoperit în lăcașurile de cult.

