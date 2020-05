Violeta Alexandru: Somajul tehnic se va prelungi pana la 1 iunie

Ziare.

"Se va prelungi(masura somajului tehnic - n.red.). In prima instanta o vom prelungi pana la 1 iunie, pentru toate domeniile acoperite si acum de somajul tehnic, dar. E importanta si legea votata in Parlament, dar si optiunea pe care noi, Guvernul, o avem pe baza studiilor epidemiologice realizate, de a canaliza aceasta masura care este totusi o masura pasiva, inseamna ca persoana sta acasa, ca masura de protectie, dar este o persoana inactiva, prin faptul ca sta acasa.Va fi continuata masura somajului tehnic doar pentru cateva domenii, restul economiei noastre va fi sprijinit in mod activ ca sa isi reia activitatea printr-un pachet de masuri active, adica masuri care sa sprijine revenirea in activitate, pentru o perioada de trei luni in suma fixa", a declarat Violeta Alexandru la Digi24, miercuri seara.Dupa data de 1 iunie, o parte din costul salarial ar putea fi acoperit de Ministerul Muncii, la unele companii aflate in dificultate.. Pentru o perioada de trei luni, suma fixa, apoi suma va descreste pe masura ce companiile reintra in activitate.Deci, adica i-au inscris in somaj tehnic si care pot sa beneficieze de aceste fonduri pe baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere cum ca datele sunt corecte", a mai spus Alexandru.In prezent, somajul tehnic reprezinta 75 la suta din salariul mediu brut."75 la suta din salariul mediu brut, atat poate sa acopere statul. Suma este bruta, din ea trebuie platite contributiile pentru fiecare angajat. Banii merg catre angajator care plateste si contributiile", a explicat ministrul Muncii.