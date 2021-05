Cat va costa meniul zilnic al unui pacient in Romania. Senatorii au adoptat tacit proiectul legislativ

Nota de adoptare tacita a propunerii legislativa, initiata de un grup de deputati de la PSD , pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 5 mai, a fost citita in plen de vicepresedintele Senatului Alina Gorghiu , care a condus sedinta de luni.Alocatia de hrana este definita, in actul normativ, ca suma unitara pentru servirea mesei de catre asiguratul spitalizat, calculata in functie de hrana necesara fiecarei categorii de bolnavi recomandata de Colegiul Dieteticienilor din Romania, repartizata pe durata unei zile: masa de dimineata, de pranz si seara.Potrivit proiectului de act normativ, alocatia de hrana se va stabili de catre o comisie constituita dintr-un reprezentant al CNAS, un reprezentant al structurilor asociative din care face parte autoritatea publica locala in subordinea careia se afla unitatea spitaliceasca - Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania si Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene, unul al Ministerului Sanatatii, al asociatiei pacientilor si un reprezentant al managerilor de spital "Alocatia de hrana poate fi suplimentata prin hotarare a autoritatii publice locale in subordinea careia se afla unitatea spitaliceasca cu fonduri din bugetele proprii si cu fonduri guvernamentale pe baza propunerii Consiliului de Administratie al unitatii spitalicesti, aflat in subordinea autoritatii", se arata in proiectul adoptat tacit de Senat.O alta prevedere din proiectul adoptat stipuleaza ca "persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale si de alocatia de hrana, modalitatea de decontare a serviciilor medicale pentru aceste persoane aplicandu-se si alocatiei de hrana".La dispozitii tranzitorii, propunerea legislativa prevede ca "pana la stabilirea alocatiei de hrana de catre comisia prevazuta in actul normativ, alocatia de hrana pentru anul 2021 va fi in cuantum de 40 lei/zi/pacient, suma care va fi asigurata din fonduri guvernamentale si va fi alocata direct spitalelor din subordine".Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.