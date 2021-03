50 milioane euro pentru spitale. Unitatile de faza I, II si suport COVID pot cumpara sisteme de prevenire a incendiilor si pot reabilita infrastructura electrica

Proiectele care pot primi finantare

"50 de milioane euro pentru cresterea sigurantei pacientilor in spital . Spitalele publice de faza I si II si suport COVID pot incepe de astazi sa depuna proiecte pentru a cumpara sisteme de detectare si prevenire a incendiilor si pentru a reabilita infrastructura electrica", arata reprezentantii Ministerului Sanatatii, vineri, intr-o postare pe Facebbok.Acesta adauga ca a fost publicat Ghidul solicitantului pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale"Depunerea proiectelor este programata pentru perioada 19 martie - 31 decembrie.Astfel, 50 de milioane de euro fonduri nerambursabile se vor indrepta catre spitalele publice de faza I si II si suport COVID din sistemul sanitar public din Romania pentru investitii care sa asigure sustinerea structurilor care utilizeaza fluide medicale pentru desfasurarea actului medical terapeutic si a structurilor mari consumatoare de energie electrica.Conform sursei citate, pot fi finantate instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen in atmosfera, in asa fel incat sa creasca gradul de securitate la incendii.Pot fi reabilitate, modernizate si extinse, totodata, infrastructurile electrice, de ventilare si tratare a aerului, precum si infrastructurile de fluide medicale.Beneficiarii masurilor de finantare propuse vor fi spitalele publice de faza I si II si suport COVID din sistemul public sanitar, desemnate prin ordinul ministrului Sanatatii nr. 555 din 3 aprilie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare: Ministerul Sanatatii si alte ministere cu retea sanitara proprie, spitalele publice de faza I si II si suport COVID din sistemul public sanitar aflate in subordinea, autoritatea sau in coordonarea acestora, alte autoritati si institutii publice centrale, precum si spitalele publice de faza I si II si suport COVID din sistemul public sanitar aflate in subordinea, autoritatea sau in coordonarea acestora/Spitalul Universitar de Urgenta Elias, consiliile judetene, consiliile locale, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti pentru spitalele publice de faza I si II si suport COVID din sistemul public sanitar.Un solicitant poate propune spre finantare investitii care vizeaza unul sau mai multe spitale publice de faza I si II si suport COVID. Pentru a facilita procesul de evaluare si, ulterior, de implementare se recomanda depunerea de catre solicitanti a unui singur proiect sau a unui numar cat mai redus de proiecte, in functie de maturitatea interventiilor vizate.