Numarul copiilor care ajung la spital a crescut foarte mult in ultimele zile. Medic: "Sa fie mai atenti si mai ponderati in activitatile lor de relaxare"

Medicul precizeaza ca in weekend, in fiecare zi, au fost peste 200 de prezentari la UPU si peste 300 la ortopedie. "Rugam parintii si copiii sa fie mai atenti si mai ponderati in activitatile lor de relaxare", este apelul medicului. Am vrea sa semnalam ca a crescut mult numarul de prezentari pentru urgente, in special traumatisme. Numarul este mai mare decat cel dinainte de pandemie. In weekend, in fiecare zi au fost peste 200 de prezentari la UPU si peste 300 la ortopedie. Multe fracturi posttraumatice. Se pare ca bucuria relaxarii are consecintele ei. Poate nici copiii nu mai sunt prea antrenati dupa un an de repaus in pandemie", afirma medicul.De asemenea, Raluca Alexandru precizeaza ca, dat fiind numarul mare al pacientilor veniti in urgenta si care necesita internare, sunt ocupate paturi, iar pacientii cronici, cu interventii programate, nu mai au loc."Tragem un semnal de alarma si rugam parintii si copiii sa fie mai atenti si mai ponderati in activitatile lor de relaxare", este mesajul purtatorului de cuvant al Spitalului "Grigore Alexandrescu".