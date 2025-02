A fost numita manager de spital, desi a fost prinsa ca a luat mita - Situatie halucinanta la un spital important

Pofesorul Carmern Dorobat, medic cercetat pentru fapte de coruptie, a revenit la conducerea Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi.

In mai 2015, contractul i-a fost suspendat, dupa ce judecatorii au decis sa fie judecata sub control judiciar. Carmen Dorobat si-a reluat atributiile de director dupa ce judecatorii Curtii de Apel Iasi au decis, la finalul lunii martie 2016, sa-i fie inlaturata masura controlului judiciar, informeaza Adevarul.

In 22 aprilie, Consiliul Judetean a dispus revenirea medicului pe functia de manager.

In semn de protest pentru aceasta situatie, mai multi membri din Consiliul de Administratie al unitatii medicale au refuzat, saptamana trecuta, sa participe la sedinta in care trebuia sa se ia act de noua schimbare de la nivelul conducerii.

"Intr-o tara normala, dupa ce se intamplau evenimentele care au s-au petrecut in cazul de fata, contractul de munca era anulat. Din pacate, politicul este cel care decide cine este manager la spitale. Dumneaei a lipsit mai mult de 90 de zile din spital si, cu toate astea, s-a facut suspendare in loc sa se faca anulare.

(...) Din punctul meu de vedere, daca tu, manager, faci niste ilegalitati de genul acesta cu studentii, lucruri care sunt total reprobabile, cum poti tu, CJ, sa pui acest manager sa conduca un spital si sa ruleze niste sume impresionante de bani", atrage atentia, conform sursei, profesorul Mircea Onofriescu.

Ads

Cum s-a ajuns, totusi, la o astfel de situatie? Desi contractul de management al lui Carmen Dorobat trebuia sa inceteze dupa ce a fost arestata, avand in vedere ca managerul a lipsit mai mult de 90 de zile din spital, in cazul de fata s-a cerut doar suspendarea sa si nu anularea contractului. Asta chiar daca Dorobat nu a putut desfasura activitatea manageriala si nici medicala timp de 107 zile.

Carmen Dorobat este judecata pentru fapte de coruptie in legatura cu activitatea sa didactica de la UMF Iasi, universitate de unde si-a dat demisia in martie 2015. Ea a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pe 31 ianuarie 2015, dupa ce, cu o zi mai devreme, procurorii DNA au ridicat din biroul sau zeci de carnete studentesti in care se aflau bancnote de cate 100 de euro.

Potrivit procurorilor DNA, in schimbul banilor, medicul i-ar fi ajutat pe studenti sa promoveze cu nota 9.00 examenul la disciplina Anestezie Generala, coordonata atunci de sotul sau, Gheorghe Dorobat.

In total, managerul, impreuna cu sotul sau, ar fi primit bani de la 124 de studenti.

Ads