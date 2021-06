Momentul in care un autoturism spulbera doua persoane pe o trecere de pietoni din Tecuci VIDEO

Potrivit IPJ Galati, o masina care venea dinspre localitatea Draganesti, la volanul careia se afla un sofer de 26 de ani, a lovit doua persoane pe trecerea de pietoni.Masina se afla pe banda doi, iar in fata ei a oprit un alt autoturism, la trecerea de pietoni. Soferul a incercat sa evite masina din fata, a intrat prima banda, apoi pe trecerea de pietoni unde a spulberat cele doua persoane. In imagini se vede cum masina loveste femeia , iar barbatul este aruncat in aer si se izbeste de o masina parcata. Trecatorii sar imediat in ajutorul lor. Victimele sunt un barbat de 50 de ani si o femeie de 47 de ani , sot si sotie. Ambele persoane au fost transportate la spital . Soferul a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiiind negativ.In acest caz, politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. De asemenea, oamenii legii continua cercetarile in acest caz.