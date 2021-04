Alocatia pentru hrana pacientilor poate fi majorata. Cine hotaraste cat se plateste pentru mancarea bolnavilor

"La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de Guvern de astazi, 21 aprilie 2021, Hotararea pentru modificarea si completarea art.1 din Hotararea Guvernului nr.429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.Conform actului normativ, incepand cu luna mai 2021, alocatia de hrana pentru pacientii din unitatile sanitare se va actualiza cu indicele preturilor de consum la marfuri alimentare in perioada 2018-2020, de 109,72%.De asemenea, a fost reglementata modalitatea de majorare a alocatiilor de hrana la solicitarea conducatorului unitatii sanitare, cu avizul consiliului de administratie, in conditiile identificarii altor surse de finantare decat sumele provenite din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate si de la bugetul de stat.S-a reglementat ca in unitatile sanitare sa nu mai existe tarife maximale in ceea ce priveste norma de hrana", a transmis Ministerul Sanatatii intr-un comunicat de presa.In termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a acestei hotarari, unitatile sanitare publice au obligatia de a afisa pe site-ul propriu nivelul alocatiei de hrana stabilit pentru consumurile colective, precum si orice modificare a acestora. Informatiile sunt comunicate concomitent si Ministerului Sanatatii.La inceputul lunii aprilie, managerul Institutului "Marius Nasta" Beatrice Mahler afirma, intr-o postare pe Facebook , ca un pacient bolnav de COVID are alocat pentru cele 3 mese, 10 lei/zi , costul fiind putin mai mare pentru cei care au diabet zaharat sau tuberculoza, concluzia sa fiind ca suma este insuficienta, mult sub nevoia reala a unui pacient.