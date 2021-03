Ancheta penala la spitalul din Roman. O femeie de 85 de ani ar fi fost agresata si abuzata sexual

Varstnica internata sufera de mai multe afectiuni, inclusiv psihice. Se deplaseaza in scaun cu rotile si nu se poate ingriji singura. Femeia a fost adusa de copiii ei la Spitalul din Roman, pe 25 februarie.A fost primita imediat la Urgenta, iar de atunci familia sustine ca nu a mai avut contact cu ea pana la externare, dupa sase ore . Fiul si fiica spun, acum, ca inca din spital au avut mari semne de intrebare asupra modului in care le este ingrijita mama."Am gasit-o intr-o stare jalnica, cu mainile sprijinite de bratele carutului cu rotile, cu hainele ridicate pana sub piept si sedata. Am incercat sa o asez, ca era rece si am observat pampersul ca era rupt. Avea nu numai urme ale unei agresiuni sexuale, ci ale unei agresiuni in toate formele. Lovituri cu pumnii, vanataile care le are pe piciorul stang, care e cu semipareza. Am vazut piciorul stang umflat, genuchii umflati, doua vanatai pe piciorul stang si drept, la pulpe, o vanataie imensa pe piciorul stang, in spate", a spus fiica femeii, citata de stirileprotv.ro Certificatul medico-legal arata ca batrana "prezinta leziuni traumatice, care s-au putut produce prin lovire cu si de corp sau plan dur. Leziunile necesita sapte, opt zile de ingrijiri medicale." Conducerea spitalului sustine ca nu s-a intimplat nimic in neregula, in cazul batranei."Poate fi demonstrat de camerele de supraveghere instalate. Pacienta a fost transportata la investigatiile radiologice impreuna cu o alta pacienta, de catre o angajata de sex feminin a spitalului. In permanenta a fost supravegheata de infirmiera. Dupa finalizarea investigatiilor a fost readusa in salon , unde a stat pana la primirea rezultatelor. La radiologie nu avem angajati barbati, deci nu se pune problema de o tentativa de viol." In schimb, administratia sustine ca pacienta avea deja vanatai, la internare.