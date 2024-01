Angajatii din sistemul sanitar, de acord cu plata in functie de performanta - studiu

Aproape 84 la suta din anagajatii din sistemul sanitar chestionati in cadrul unui studiu se declara de acord cu salarizarea in functie de performanta, iar 78 la suta considera ca acest sistem va conduce la cresterea calitatii serviciilor medicale.

Potrivit studiului, dat publicitatii sambata de Federatia "Solidaritatea Sanitara", inechitatile salariale ar afecta aproape 46 la suta dintre salariati, care au raspuns ca au salariul mai mic decat colegii cu acelasi nivel de pregatire.

Aproape 84 la suta dintre salariati sunt de acord cu introducerea unui sistem de salarizare in functie de performanta, 40 la suta dintre respondenti indicand un grad de satisfactie mare si foarte mare fata de introducerea unui astfel de sistem.

Totodata, 42,4 la suta din respondenti considera ca salarizarea in functie de performanta va avea ca impact cresterea semnificativa a calitatii serviciilor medicale, in timp ce 35,6 la suta indica o crestere discreta a calitatii serviciilor prin aplicarea acestui sistem.

Majoritatea respondentilor - 74 la suta - considera ca salarizarea in functie de performanta trebuie sa se aplice in mod diferentiat pe categorii de salariati si pe specialitati.

In ceea ce priveste criteriile propuse de catre Ministerul Sanatatii pentru evaluarea personalului in vederea salarizarii in functie de performanta, 35 la suta dintre respondenti s-au pronuntat pentru nivelul de pregatire profesionala, 32 la suta - calitatea muncii, 21 la suta - cantitatea muncii - si 12 la suta - fidelizarea muncii.

Sondajul a fost realizat in perioada 15 iulie - 10 octombrie 2013, pe un esantion de 395 de salariati din sistemul sanitar, care au completat integral chestionarul propus.

