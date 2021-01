ANP: 50 de detinuti si 79 de politisti de penitenciare sunt confirmati cu COVID-19

"La data prezentei, pentru un numar de 50 de persoane private de libertate confirmate pozitiv SARS-CoV-2 se asigura tratament specific in Penitenciarele-Spital Bucuresti -Jilava si Constanta-Poarta Alba, sub indrumarea structurilor de resort din sistemul public de sanatate.Referitor la personalul angajat, precizam ca 79 de politisti de penitenciare sunt, in prezent, confirmati pozitiv SARS-CoV-2 si respecta recomandarile Directiilor de Sanatate Publica competente", a informat, joi, ANP.Administratiile locurilor de detinere au aplicat masuri specifice de interventie, nefiind raportate disfunctionalitati in derularea misiunilor si activitatilor curente."Raportat la conduita de supraveghere a infectiei umane cu noul coronavirus, subliniem ca unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au implementat, incepand cu data de 03.12.2020, o Metodologie de testare rapida Ag SARS-CoV-2 a persoanelor private de libertate si a personalului angajat din sistemul administratiei penitenciare, in completarea demersurilor cu caracter preventiv", a precizat ANP:Potrivit sursei citate, avand in vedere ca in 4 ianuarie a fost actualizata Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborata de Institutul National de Sanatate Publica Romania, si includerea persoanelor private de libertate si a personalului de penitenciare in categoriile carora li se aplica Recomandarile de prioritizare a testarii prin RT-PCR si/sau test rapid antigenic pentru SARS-CoV-2, unitatile de detentie, in colaborare cu Directiile de Sanatate Publica judetene, desfasoara demersuri pentru stabilirea conduitei de implementare a noii metodologii.