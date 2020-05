Arafat spune cum vor functiona spitalele dupa 15 mai. Spune sa evitam cat putem urgentele, ca acolo e riscul mare

Ziare.

com

"Noi nu am inchis spitalele. Au fost spitale Covid desemnate de Ministerul Sanatatii, dar regula care s-a dat atunci a fost din medicina de dezastre. Cand te astepti la un numar mare de cazuri, cazurile care nu sunt obligatorii sa fie in spital , nu mai vin decat daca starea lor e urgenta sau se deterioreaza pe parcursul asteptarii. Nimeni nu a zis la medici ca nu mai pot interna sau ca nu pot interna fara testul Covid. Au fost cazuri cand bolnavul zacea in UPU in asteptarea testului", a declarat Raed Arafat la Digi 24, miercuri seara.Potrivit secretarului de stat, dupa data de 15, toate spitalele pot primi pacienti, dar vor fi anumite reguli."Dupa data de 15 mai, spitalele vor trebui sa inceapa sa primeasca bolnavii, dar vor fi reguli. Sfatul meu e sa nu mergeti la UPU decat daca aveti urgenta pentru ca este expus acolo. Daca te doare capul de 10 zile, du-te la consult in alta parte. La UPU se va face un pretriaj.In interior si la ambulatorii regulile vor fi urmatoarele... la ambulatoriu regula e ca ar trebui sa fie prioritara programarea. La spitale, daca e un salon cu 5 paturi, poate ca acum va avea 3 paturi si distanta va fi mai mare. Spitalele vor avea circuite, vor avea zone destinate bolnavilor care au si Covid si alte probleme.Va fi greu sa mentinem spitale Covid si non Covid. Spitalele trebuie sa aiba zone. Plus ca s-a intamplat: accident rutier si apoi s-a descoperit ca are Covid. Aici medicii trebuie sa fie echipati continuu. Aceste lucruri sunt adaptarile care trebuie sa fie in sistemul sanitar", a declarat Arafat.