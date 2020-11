Asociatia "Daruieste Viata" instaleaza o unitate mobila la Spitalul Judetean Sibiu, pentru triajul pacientilor oncologici

Unitatea va avea o suprafata utila de 96 de metri patrati, va fi compusa din doua cabine de triaj/ recoltare si o cabina de asteptare. Unitatea va fi operationala in"Pacientii cu patologii grave, precum cancerul, sunt unul dintre principalele grupuri vulnerabile in fata coronavirusului. In Romania, pe langa riscul de infectare cu SARS-CoV-2, pacientilor oncologici le este tot mai greu sa aiba acces la tratamentul care ii tine in viata, din cauza lipsurilor din infrastructura spitaliceasca si a lipsei circuitelor medicale corecte. De cele mai multe ori, sunt nevoiti sa astepte la cozi in afara spitalelor, in conditii meteo nefavorabile sau in corturi improvizate (improprii pentru anotimpurile reci) pentru a fi triati si a-si primi tratamentul (ex. curele periodice de chimioterapie). Unitatile modulare de triaj sunt o solutie viabila pentru a le oferi bolnavilor de cancer conditii umane in care sa lupte pentru viata lor, alaturi de cadrele medicale care ii trateaza. Daruieste Viata ridica Unitatea Modulara SCJU Sibiu, in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, pentru a asigura triajul pacientilor oncologici si un tratament minimal in ambulatoriu, in conditii decente", a transmis asociatia, printr-un comunicat de presa.Operatiunea de montare este in plina desfasurare, iar unitatea mobila va fi disponibila in ultima saptamana a lunii noiembrie.Judetul Sibiu are cea mai mare rata de infectare cu noul coronavirus din tara.