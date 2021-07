Doua spitale mari din Capitala au ramas fara apa, dupa o avarie majora. Operatiile au fost amanate

Purtatorul de cuvant al Institutului de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, Serban Bubenek, a declarat la Antena 3 ca atat unitatea pe care o reprezinta, cat si Institutul Fundeni au alertat Ministerul Sanatatii despre avarie Urgentele medicale vor fi redirectionate catre alte spitale din Bucuresti : "Azi aveam sapte pacienti care trebuiau operati, dar operatiile vor fi amanate. Din fericire, pana acum nu am avut urgente".Bubenek a spus ca se lucreaza la remedierea avariei: "Niste conducte foarte groase s-au desprins in subteran. Infrastructura veche de 60 de ani ne face probleme. Ministerul Sanatatii a facut toate demersurile ce ar putea fi facute. In prezent, cei de la compania de apa sunt aici".