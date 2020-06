Avocatul Poporului cere reglementarea urgenta a internarilor si interventiilor chirurgicale in spitalele suport COVID-19

Ziare.

Avocatul Poporului a precizat, intr-un comunicat de presa, ca a primit mai multe petitii de la pacienti, apartinatori ai acestora, dar si de la organizatii ale pacientilor, prin care acestia si-au exprimat nemultumirea fata de interzicerea accesului in spitale pentru efectuarea procedurilor medicale complexe ce nu pot fi realizate decat in astfel de unitati sanitare.Avocatul Poporului mentioneaza ca a intreprins demersuri din 13 mai, aratand, la acel moment, Ministerului Sanatatii ca nu se mai justifica ingradirea accesului pacientilor in spitalele desemnate suport COVID-19, intrucat exista mai multi pacienti cu boli cronice grave pentru care urgenta este imperioasa, care necesita proceduri medicale complexe, ce nu se pot realiza decat in spital."Desi aparitia Ordinului nr. 961 din 29 mai 2020 prevede faptul ca, dupa incetarea starii de urgenta, in functie de evolutia epidemiologica locala, se pot relua internarile si interventiile chirurgicale programate, precum si activitatea din ambulatorii, situatia ramane neschimbata in multe unitati sanitare. Acest fapt duce la agravarea starii de sanatate a multor persoane si chiar la pierderi de vieti omenesti.In context, Avocatul Poporului a emis o recomandare in care solicita Ministerului Sanatatii, emiterea in regim de urgenta, a unei circulare catre toate spitalele suport COVID-19, in sensul in care acestea sa reia internarile si interventiile chirurgicale programate, precum si activitatea din ambulatorii, in conditii de siguranta, respectandu-se astfel dreptul la ocrotirea sanatatii pacientilor", a adaugat sursa citata.