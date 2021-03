Avocatul Poporului a cerut presedintelui Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva un punct de vedere privind contentionarea pacientilor internati in alte sectii decat cele de Psihiatrie

In solicitarea postata, joi, pe site-ul Avocatului Poporului, Serban Bubenek este rugat sa comunice opinia sa privind necesitatea emiterii la nivel national a unui ghid privind contentionarea pacientilor internati in alte sectii decat cele de Psihiatrie si a reglementarii tot la nivel national a unei proceduri care sa prevada criteriile in baza carora se poate dispune contentionarea, durata maxima a acesteia, dispozitivele care pot fi utilizate, intervalul de timp la care trebuie sa se verifice starea pacientului contentionat, conduita obligatorie a personalului medical, etc.Avocatul Poporului mentioneaza ca s-a sesizat din oficiu plecand de la declaratiile unei foste asistente de la Spitalul Judetean Sibiu, preluate in presa, referitoare la faptul ca la sectia de terapie intensiva a unitatii pacientii cu COVID ar fi legati de paturi, cu rani la maini din cauza feselor si sedati cu anestezice si sedative extrem de puternice pentru a nu se mai agita.Avocatul Poporului precizeaza ca Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 488/2016 de aprobare a normelor de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002 reglementeaza in detaliu contentionarea pacientilor cu afectiuni psihice. In cazul pacientilor care sunt internati in alte sectii decat cele de psihiatrie nu exista o reglementare similara, prevede solicitarea Avocatului Poporului.Pe 11 martie, Avocatul Poporului a cerut ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu , un punct de vedere referitor la necesitatea reglementarii la nivel national a contentionarii pacientilor care sunt internati in alte sectii decat cele de psihiatrie.