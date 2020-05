Avocatul Poporului s-a sesizat in legatura cu drepturile bolnavilor cronici, dupa luni de zile in care au fost uitati

Ziare.

"Institutia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind posibila incalcare a prevederilor art. 22 din Constitutie - dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si a art. 34 - dreptul la ocrotirea sanatatii intrucat, odata cu declansarea pandemiei de COVID-19, accesul in spitale al pacientilor cu boli cronice a fost restrans", potrivit unei solicitari postate, vineri, pe site-ul institutiei si adresate ministrului Sanatatii, Nelu Tataru , privind restrangerea accesului pacientilor cu boli cronice in spitale desemnate suport COVID-19, prin ordine de ministru, fundamentate pe prevederile Decretului nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, respectiv ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta.Avocatul Poporului arata ca, intr-o scrisoare deschisa adresata Ministerului Sanatatii si Primariei Bucuresti , reprezentantii bolnavilor cronici atrag atentia ca aceasta categorie de pacienti are nevoie de continuarea terapiilor si monitorizare permanenta, conform protocoalelor terapeutice si ca, in ultimele luni, aceasta nevoie a fost ingradita."In plus, Ordinul ministrului Sanatatii nr. 753 din 7 mai 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului Sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei cu spitale de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2 este fundamentat pe prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; prevederile art. 16 alin (1) lit. a) si b) si ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", precizeaza sursa citata.Conform Avocatului Poporului, masurile instituite prin Ordinul 753/2020 nu sunt legale, in conditiile in care starea de urgenta a incetat."In aceste conditii, consideram ca nu se mai justifica ingradirea accesului pacientilor in spitalele desemnate suport COVID-19, intrucat exista mai multi pacienti cu boli cronice grave pentru care urgenta este imperioasa, pacienti care necesita proceduri medicale complexe, care nu se pot realiza decat in spital Fata de situatia prezentata, in baza art. 59 alin (2) din Constitutia Romaniei, coroborat cu art. 4 si art. 25 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, va rugam sa ne comunicati masurile dispuse pentru a permite reluarea activitatii acestor spitale, deoarece starea de urgenta nu mai subzista", mai arata Avocatul Poporului.