Beatrice Mahler: Foarte putine persoane se mai prezinta pentru test. Pacientii ajung la spital doar cu forme severe

Solutia pe termen scurt, purtatul mastii

Pericolul noii tulpini

Stigma, principalul motiv

Beatrice Mahler este de parere ca noua tulpina de coronavirus trebuie sa ne puna in garda, avand in vedere informatiile potrivit careia aceasta se transmite mai usor si are o mortalitate mai mare."La inceput am avut doar informatia ca se transmite mai usor, noua tulpina, acum stim ca mortalitatea este mai mare. Este de asteptat ca atunci cand apare o tulpina noua, informatiile despre ea sa vina treptat, iar acest lucru trebuie sa ne puna in garda si pe noi si sa ne faca atenti si sa ne faca responsabili pentru ca povestea coronavirus nu s-a incheiat", a declarat Beatrice Mahler la Digi24, vineri seara.Potrivit directorului Institutului "Marius Nasta", solutia pe termen mediu si scurt este purtarea mastii, distantarea fizica, iar pe termen lung, vaccinul. Beatrice Mahler este de parere ca regulile din prezent ar trebui sa mai fie valabile si pentru urmatorul an."In acest moment trebuie sa ne gandim la doua solutii, solutii pe termen mediu si scurt sunt purtarea mastii, regulile pe care le cunoastem si ele trebuie sa ramana reguli de aur pentru urmatorul an, insa vaccinul vine ca o solutie terapeutica, prima si singura din acest moment, pentru infectia SARS CoV-2. Cu siguranta, in momentul in care o mare parte dintre noi vom fi vaccinati, speranta unei vieti normale este cea care cred ca trebuie sa ne motiveze pe toti sa mergem catre aceasta solutie", a mai declarat managerul Institutului "Marius Nasta" Directorul de la "Marius Nasta" a mai adaugat ca in acest moment sunt paturi libere in spitalul pe care il conduce, inclusiv pe Sectia de Terapie Intensiva."In acest moment lucrurile sunt intr-o directie buna, as putea spune, cel putin la Institutul Marius Nasta avem paturi libere atat in Sectie, cat si in Sectia de Terapie Intensiva. Pot spune ca nu am avut aceasta situatie de la sfarsit de august, inceput de septembrie. E o directie buna si mi-as dori sa pastram ceasta directie. Sper ca lucrurile vor ramane in acest platou si ca existent, pentru ca deja stim ca aceasta tulpina din Marea Britanie se gaseste si in Romania si are transmitere comunitara, nu va avea in perioada urmatoare un impact important asupra cresterii numarului de cazuri. In acest moment, insa, da, avem un numar mai mic de cazuri, e adevarat ca din cazurile internate, 80 la suta sunt pacienti cu forme severe, pentru ca in acest moment vin in spital persoanele care intr-adevar, nu au alta solutie terapeutica, sunt multe care amana momentul internarii. In terapia intensiva avem cateva locuri, putine, dar ele exista si iti permiti sa manageriezi situatia fara sa fii speriat ca starea unui pacient din Sectie se va deteriora si nu mai sunt paturi in terapia Intensiva. Lucrurile sunt, pot sa spun, intr-o directie buna. Mi-as dori sa putem pastra aceasta linie", a mai declarat Mahler.Intrebata daca ar fi recomandat masurile de relaxare in Capitala, dupa scaderea incidentei cazurilor de COVID-19, Beatrice Mahler a declarat ca o ingrijoreaza mai tare persoanele pozitive la SARS CoV-2 care nu se prezinta pentru a fi testate si luate in evidenta."Pe mine ma ingrijoreaza un aspect: persoanele care se prezinta la Institutul Marius Nasta pentru a fi testate, sunt foarte putine. Oamenii nu mai vin pentru test cand sunt simptomatici, oamenii stau acasa simptomatici si ajung sa vina cand au o insuficienta respiratorie pe care ei o resimt ca si stare de boala avansata. Stiu sigur ca sunt persoane care stau la domiciliu, cu simptomatologie de infectie SARS CoV-2 si nu solicita testare pentru ca ei oricum stiu ce diagnostic au", a declarat Beatrice Mahler.De altfel, Raed Arafat a avertizat vineri, 22 ianuarie , ca, desi in prezent situatia in ceea ce priveste criza sanitara generata de noul coronavirus este "sub control", se poate reveni oricand asupra masurilor de relaxare si de reluare a unor activitati."Din punctul meu de vedere, cel mai important motiv este stigma pentru ca in momentul in care ai SARS CoV-2 si spun asta din povestea colegilor mei care au trecut prin aceasta boala, stigma cu care i-au tratat vecinii si prietenii a fost extrem de impactanta pe viata lor si pe trauma resimtita. Si atunci prefera sa se retraga, sa treaca prin boala singuri, apoi sa iasa fara sa stie lumea ca ei au fost bolnavi. Exista riscul ca, nefiind declansata ancheta epidemiologica, o parte din prietenii si cunoscutii lor care nu sunt informati sa fie bolnavi si sa nu stie de unde s-au imbolnavit. Si atunci putem sa ne asteptam la o explozie de cazuri care sa nu stim de unde vine. Acesta este riscul pe care il vad in acest moment", a precizat Beatrice Mahler.Directorul Institutului "Marius Nasta" a adaugat ca simtul civic trebuie sa predomine, iar cel care a trecut prin boala trebuie ajutat sa se reintegreze in societate.Autoritatile au anuntat ridicarea restrictiile in Capitala, de luni, 25 ianuarie . Restaurantele, teatrele si salile de jocuri se vor deschide la o capacitate de 30%.