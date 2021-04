Un bebelus de cinci luni, mort de tuberculoza in Institutul Marius Nasta din Bucuresti. Parintii l-au adus prea tarziu la spital

Medicul a spus, intr-o emisiune la Digi 24, ca starea copilului era grava. Parintii, bolnavi si ei de TBC, l-au adus prea tarziu la spital de frica coronavirusului."Azi a fost o zi foarte trista pentru ca un copil de cinci luni, bolnav de tuberculoza, a murit in "Marius Nasta" si este al doilea caz pe care-l avem anul acesta, al doilea copil bolnav de tuberculoza, moare in Institutul "Marius Nasta" si nu suntem singurul spital care are copii internati cu tuberculoza.Este o realitate trista si dura pentru ca copilul face tuberculoza infectat de adultul langa care traieste, iar adultul bolnav cu tuberculoza sau simptomatic, daca nu ajunge la medic, daca are o simptomatologie care nu il trimite la medic, de frica poate - de frica infectiei COVID, pentru ca asta pare sa fie cea mai mare frica cu care traim in ultimul an - ajunge sa-si imbolnaveasca propriul copil si sa-l piarda", a declarat Dr. Beatrice Mahler.Aceasta a mentionat ca bebelusul ar fi putut fi salvat "cu siguranta, daca ar fi ajuns mai repede la medic". Conform medicului, copilul fusese vaccinat cu serul BCG, insa pentru ca vaccinul sa-si faca efectul este nevoie de timp.Dr. Mahler a mai spus ca in Institutul "Marius Nasta" este internata si o adolescenta de 14 ani care are TBC cu afectare cerebrala, boala din cauza careia fata nu se mai poate deplasa decat in caruciorul cu rotile.Managerul Institutului "Marius Nasta" a mai spus ca sunt foarte multi bolnavi de boli cronice care ajung tarziu la spital de frica infectiei cu SARS-CoV-2.Medicul a facut un apel la populatie sa se prezinte la medic."Sa nu amane consultul la medic, sa sune, sa gaseasca calea, drumul catre primul cabinet medical pentru a face acel consult minimal intr-o prima etapa si apoi consultul medicului specialist", a mai afirmat dr.Mahler.Tot Dr. Mahler a spus, referindu-se la bolnavii COVID, ca unul din cinci pacienti cu forme grave de COVID-19, mor dupa ce s-a vindecat.