Fostul ministru Bogdan Stanoevici, in stare grava la spital. Ce infectie nosocomiala ar fi contactat: "Ataca flora intesinala"

Fostul ministru al Romanilor de Pretutindeni, candidat la presedintie, primarie si parlament, Bogdan Stanoevici este intubat in sectia de terapie intensiva a Spitalului Sfantul Pantelimon din Capitala.Surse medicale spun ca a fost internat in urma cu o luna dupa ce s-a infectat cu coronavirus, iar starea lui s-a agravat in ultima perioada, conform Stirile ProTV Se pare ca deteriorarea starii sale de sanatate este cauzata de o infectie nosocomiale capatata in spital.Infectia care i-a agravat starea lui Stanoevici este un germene intraspitalicesc."Va spuneam, acum 2 zile, despre cunoscutul actor si om politic Bogdan Stanoevici, ca este intr-o cumpana a vietii lui. A invins COVID-ul dar s-a pricopsit cu un germene intraspitalicesc, Clostridium difficilae. Aceasta bacterie ataca flora intestinala normala", a scris Dr Adina Alberts pe pagina sa de Facebook La inceputul lunii noiembrie, Bogdan Stanoevici declara ca nu poarta masca de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus pentru ca este "sanatos"."Pentru a evita speculatiile ulterioare si atacurile inutile, va spun eu acum - faptul ca nu port masca este in primul rand pentru ca sunt sanatos. Si aici il citez pe ministrul Sanatatii, care a spus ca masca o poarta oamenii bolnavi, oamenii sanatosi nu o poarta. Am facut in fiecare luna cate un test, din motive diferite.Toate negative. Pe de alta parte, am purtat-o acolo unde eram obligat sa o fac, pentru ca eu sunt un respectuos al legii si mi-a iesit un herpes. Imi pare foarte rau ca va dau din casa, dar in momentul in care as pune masca s-ar produce o infectie si chiar nu am timp de infectii in acest moment", a sustinut atunci Stanoevici.