Bolile cardiovasculare omoara cei mai multi cetateni romani si din ce in ce mai multi tineri. Unii sufera de hipertensiune fara sa stie

Decesele provocate de bolile cardiovasculare sunt de trei ori mai multe decat cele provocate de cancer, iar sute de mii de oameni sufera de hipertensiune fara sa stie acest lucru.

Presedintele Societatii Romane de Cardiologie, Dragos Vinereanu, a precizat, sambata, intr-o conferinta de presa tinuta la Spitalul Universitar cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, ca in Romania bolile de inima reprezinta principala cauza pentru o speranta de viata scazuta.

Potrivit medicului, 60% din totalul deceselor inregistrate la nivel national sunt provocate de boli cardiovasculare, comparativ cu procentul deceselor provocate de cancer care este de 19%.

"E clar ca din acest punct de vedere, bolile cardiovasculare omoara cei mai multi cetateni romani", a declarat Dragos Vinereanu.

Dragos Vinereanu a mai aratat ca populatia Romaniei a scazut cu 15 la suta din anul 2000 si pana in 2016, insa numarul total de decese provocate de bolile cardiovasculare a scazut cu doar 3 la suta la femei si 8 la suta la barbati.

"Daca ponderam aceasta reducere a deceselor cu reducerea populatiei, putem spune ca de fapt numarul deceselor provocate de bolile cardiovasculare a crescut. Mai dramatic este faptul ca aceste boli cardiovasculare omoara din ce in ce mai multi tineri", a mai spus presedintele Societatii Romane de Cardiologie.

El a mai explicat ca o vina in acest sens o are si statul, prin procentul foarte mic din PIB acordat sanatatii, care este unul dintre cele mai mici din Europa.

Presedintele CNAS: Peste 1,1 milioane de oameni au hipertensiune, dar jumatate dintre ei nici macar nu-si cunosc aceasta problema

La randul sau, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, a declarat ca peste 17 milioane de oameni mor anual in lume din cauza bolilor cardiovasculare, conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

El a aratat ca peste 1,1 milioane de persoane au hipertensiune, dar jumatate dintre ele nici macar nu stiu ca au aceasta problema si doar o cincime se trateaza. Astfel, Vulcanescu face apel la oameni sa fie "proprii lor doctori", in sensul de a avea grija de sanatatea lor, pentru ca altfel, inclusiv eforturile pe care le fac CNAS si Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste tratarea afectiunilor cardiace ar fi irosite.

"'Am o problema la inima' nu mai este o expresie folosita doar de cei de varsta a treia. Din pacate, din ce in ce mai multi tineri, chiar de la varsta frageda, incep sa experimenteze, datorita stilului de viata, datorita stresului, datorita tuturor factorilor la care sunt expusi, din ce in ce mai multe afectiuni cardiace. (...) Sunt cifre triste si alarmante, in conditiile in care numarul persoanelor afectate tinde sa creasca", a declarat presedintele CNAS Razvan Vulcanescu.

El a spus ca bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de deces prematur, pe locul al doilea al mortalitatii fiind accidentul vascular cerebral, care are printre cauze principale tot o afectiune cardiovasculara.

Vulcanescu a amintit ca Ministerul Sanatatii, impreuna cu CNAS, desfasoara un program national de tratare a bolilor cardiovasculare, care s-a dezvoltat foarte mult in ultimii opt ani. Anul acesta, a precizat presedintele CNAS, peste 30.000 de bolnavi vor fi tratati in acest program.

"Un lucru este esential: tot efortul pe care CNAS, pe care Ministerul Sanatatii prin programele de screening le fac, in conformitate cu obiectivele OMS de reducere cu 25 la suta a deceselor din aceasta cauza, sunt eforturi irosite daca oamenii insisi nu fac o schimbare de atitudine fata de propria lor sanatate, daca nu si-o protejeaza printr-un stil de viata sanatos, fara excese alimentare sau de alta natura, prin verificarea constanta a tuturor factorilor de risc la care suntem expusi. Tocmai in aceasta directie mergand, as vrea sa fac un apel la a deveni proprii nostri doctori, in sensul de a tine sub control afectiunile pe care le avem de-a lungul vietii", a mai spus presedintele CNAS.

