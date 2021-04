Buchete de flori si aplauze pentru medicii de la cel mai mare spital COVID din Arad VIDEO

Demersul acestora s-a dorit si o replica la protestele care au loc in tara fata de masurile luate de autoritati pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. Acestia au ajuns la spital dupa ora 19,00 si i-au luat prin surprindere pe medici , care au privit de la ferestre cum florile sunt asezate in fata unitatii medicale, pe spatiul verde.Dupa ce au lasat florile, initiatorii actiunii au aplaudat intens minute in sir. "Am venit sa ne aratam recunostinta fata de medici pentru toata munca pe care o fac de un an de zile, sa ne salveze bolnavii. Le transmitem ca nu putem sa fim de acord cu injuriile care se aud prin piete ", a spus o aradeanca participanta la actiune. Am vazut ca in tara au fost manifestatii, au mers la spitale si au scandat impotriva medicilor . Cred ca nu merita acest tratament dupa un an de lupta cu pandemia. Acest gest e putin, dar poate inseamna ceva pentru cadrele medicale", a spus o alta femeie care a adus flori.Cateva cadre medicale au iesit din spital, imbracate in echipamentele de protectie, si au aplaudat, la randul lor, multumind pentru gest.In ultimele zile, in Arad au avut loc proteste la care au participat sute de persoane, iar in timpul marsurilor prin oras, nemultumitii s-au oprit si in fata Spitalului Judetean, unde au scandat impotriva restrictiilor impuse in contextul pandemiei