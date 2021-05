Buletinele de analiza pentru testele Covid, securizate la Spitalul Judetean Bistrita-Nasaud dupa depistarea unui fals

Potrivit managerului SJU Bistrita , Gabriel Lazany, falsul a fost descoperit de personalul de la aeroportul din Cluj-Napoca, care a sunat la spital sa verifice daca pasagerul a facut testul in cauza."Am descoperit un caz. Ne-au sunat de la aeroportul din Cluj ca sa verifice, ca au avut o suspiciune, si s-a dovedit a fi fals buletinul de analiza. Persoana respectiva s-a dus cu un test rapid, i s-a spus ca nu este valabil testul rapid pentru calatoria cu avionul, si in 20 de minute a venit cu un PCR. Si atunci ne-au sunat sa verifice, pentru ca au stiut ca nu are cum sa faca asa repede testul", a precizat Lazany pentru Agerpres.Seful SJU Bistrita a decis ca buletinele de analiza pentru Covid-19 sa contina si un cod QR."Spiritul "intreprinzator" al unora ne-a determinat sa luam masuri de urgenta, asa ca buletinele de analiza Real Time PCR au fost securizate. Ele contin acum un cod QR unic, a carui simpla scanare deschide baza de date a spitalului si confirma veridicitatea buletinului de analiza", a scris Gabriel Lazany pe pagina sa de Facebook