Povestea emotionanta a cainelui care si-a asteptat o luna de zile, in fata spitalului, stapanul bolnav de COVID

Barbatul a fost internat in noiembrie in spitalul din orasul Nuevo Laredo, statul Tamaulipas, dupa ce s-a imbolnavit de Covid-19. Cainele a ramas in fata spitalului o luna, fara sa stie ca barbatul a pierdut batalia cu virusul la cinci zile dupa internare, scrie, potrivit digi24, La Stampa.Prezenta cainelui nu a trecut neobservata de personalul medical: medicii si asistentele au decis sa-l numeasca Covito, dupa Covid, si au avut grija sa-i ofere hrana, apa si alintari.Sefa departamentului Covid-19 al spitalului l-a indragit foarte tare pe Covito: "Ne-a oferit multe momente de fericire in aceasta perioada dificila si a castigat inimile tuturor angajatilor din spital ".Potrivit sursei amintite, povestea lui Covito a trecut granitele mexicane si a ajuns la Kendra Hernandez, reprezentanta unei asociatii pentru drepturile animalelor din Texas. Femeia a mers in Tamaulipas pentru a-l lua pe Covito, a-l vaccina si a-i gasi o noua familie.Deocamdata, Covito locuieste impreuna cu alte 43 de animale - caini si pisici - si asteapta sa fie adoptat.