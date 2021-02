Alocatia de hrana pentru pacientii din spitale sa nu fie mai mica de 40 lei pe zi. Este vorba despre un proiect legislativ

Proiectul propune modificarea in acest sens a legii privind reforma in domeniul sanatatii.Potrivit initiativei legislative, autoritatile publice locale pot participa la finantarea cheltuielilor pentru suplimentarea alocatiei de hrana din spitale, pe langa finantarea altor cheltuieli."Autoritatile publice locale pot participa la finantarea cheltuielilor de administrare si functionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite in conditiile legii, bunuri si servicii , investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocatie de hrana, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale", prevede proiectul.Actul normativ prevede si definirea alocatiei de hrana ca fiind "suma unitara pentru servirea mesei de catre asiguratul spitalizat, calculata in functie de hrana necesara fiecarei categorii de bolnavi recomandata de Colegiul Dieteticienilor din Romania, repartizata pe durata unei zile: masa de dimineata, pranz si seara, stabilita catre comisia special constituita in acest sens".Conform proiectului, contractul-cadru privind drepturile asiguratilor in sistemul de sanatate, care reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale, va include si alocatia de hrana de care beneficiaza asiguratul pe parcursul spitalizarii, de la data internarii efective, cu mentiunea ca aceasta se va actualiza anual cu rata inflatiei.De asemenea, au fost introduse mai multe texte referitoare la stabilirea alocatiei de hrana."Alocatia de hrana se va stabili de catre o comisie constituita dintr-un reprezentant al CNAS, un reprezentant al structurilor asociative din care face parte autoritatea publica locala in subordinea careia se afla unitatea spitaliceasca - Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania si Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene -, un reprezentant al Ministerului Sanatatii, al asociatiei pacientilor si un reprezentant al managerilor de spital , pe baza recomandarilor de hrana ale Colegiului Dieteticienilor din Romania", stabileste proiectul."Cuantumul alocatiei de hrana nu poate fi mai mic de 40 lei/zi/persoana asigurata pe parcursul spitalizarii", precizeaza textul propus."In termen de 10 zile de la publicarea legii, fiecare structura are obligatia de a-si desemna reprezentantii in comisie dupa procedurile proprii ale structurilor pe care le reprezinta si le vor inainta CNAS.Lucrarile comisiei vor fi coordonate de catre reprezentantul CNAS si se vor desfasura dupa un regulament propriu, care va cuprinde inclusiv procedura de stabilire a alocatiei de hrana. Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre CNAS. Reprezentantul CNAS va convoca comisia in termen de 10 zile de la data expirarii termenului in interiorul caruia se desemneaza reprezentantii", mai arata initiativa.Alocatia de hrana poate fi suplimentata prin hotarare a autoritatii publice locale in subordinea careia se afla unitatea spitaliceasca, cu fonduri din bugetele proprii si cu fonduri guvernamentale, pe baza propunerii Consiliului de Administratie al unitatii spitalicesti aflate in subordinea autoritatii.Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale in cadrul unui pachet minimal, prevazut de prezenta lege, si de alocatia de hrana astfel cum a fost stabilita. Modalitatea de decontare a serviciile medicale pentru aceste persoane se aplica si alocatiei de hrana, se arata in proiect.Pana la stabilirea alocatiei de hrana de catre comisie, cuantumul acesteia pentru anul 2021 va fi de 40 lei/zi/pacient, suma care va fi asigurata din fonduri guvernamentale si va fi alocata direct spitalelor din subordine, se mai mentioneaza in propunerea legislativa.Initiatorii mentioneaza ca este necesar ca pacientii spitalizati sa primeasca "un tratament medical de calitate concomitent cu asigurarea aporturile calorice ale hranei, astfel cum specialistii recomanda".Proiectul va intra mai intai in dezbaterea Senatului si apoi a Camerei Deputatilor, care este for decizional.Informatii despre mancarea de slaba calitate si uneori neconforma din spitale au ajuns in spatiul public in ultimii ani. Numai in luna februarie a anului trecut, o serie de dezvaluiri din spitale au arata cu ce sunt hraniti pacientii din Romnaia.