Cum s-a "detensionat" situatia din spitale dupa scaderea numarului de infectari. "Sistemul sanitar trebuie sa faca fata unor cazuri mai grave decat cele de dinaintea pandemiei"

In acest context, numarul pacientilor care au nevoie de terapie intensiva a scazut, iar unele spitale redevin la situatia de dinainte de pandemie sau macar la cea de la inceputul acesteia, urmand sa trateze in mare parte bolnavii cronici.Insa nu vor avea o situatie mult mai usoara, de acum, pentru ca, in perioada urmatoare vor trebui sa faca fata unui val de pacienti cronici cu forme agravate de boala."Sistemul sanitar trebuie sa faca fata acum unor cazuri mai grave decat cele de dinainte de pandemie. Insa aceasta problema nu este numai la noi, este o problema la nivel european.Organizatia Europeana pentru cancer a lansat si o campanie recent din care face parte si Romania si precizeaza ca, la nivel european, un milion de persoane care sufera de cancer nu au putut fi diagnosticati anul trecut, din cauza pandemiei. Iar 100 de milioane de teste de screening nu au putut fi realizate tot din cauza pandemiei. Sunt cifre impresionante. Acesti oameni probabil sufera de cancer, insa nu au fost diagnosticati. Si, cel mai probabil se va intampla in perioada urmatoare, dar in faze mai avansate", a precizat pentru Ziare.com, doctorul Marius Geanta, cofondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina.Medicul a mai spus ca "spitalele trebuie sa revina la deservirea pacientilor cu boli cronice. Bolile acute au fost rezolvate si pana acum. Vor trebui sa faca fata unui numar in crestere si unei cazuistici mai grave, mai complicate decat ne-am fi asteptat"."Pe masura ce pandemia se va aseza intr-o stare de echilibu, toate spitalele din Romania vor trebui sa trateze atat pacienti covid cat si non-covid. Acum, destinatia exclusiva a unor spitale, cum a fost cazul si la Foisor, pentru lupta impotriva COVID19 s-a facut in contextul valurilor epidemice si a amenitarii numarului de cazuri grave care au avut nevoie de terapie intensiva.Insa daca numarul de infectari se va mentine scazut, este clar ca in aceasta situatie nu va fi nevoie de unitati care sa fie destinate exclusiv bolnavilor COVID", a mai precizat medicul Marius Geanta.Spitalul de Ortopedie Foisor, transformat peste noapte, in urma cu o luna, in spital COVID, nu mai are niciun pacient internat si a cerut modificarea structurii de functionare . Miercuri seara a primit avizul de la Directia de Sanatate Publica Bucuresti dupa ce o echipa a verificat documentatia si circuitele epidemiologice.Managerul Spitalului Foisor, a precizat cu o zi in urma ca a inceput procesul de nebulizare, curatenie, dezinfectie, renebulizare, verificari probe biologice, resecurizare circuite aflate in reconversie. Pacientii vor fi informati cand vor putea veni pentru tratamente si consultatii.Institutul Marius Nasta anunta ca de luni, 17 mai, are 13 paturi pentru recuperarea respiratorie post-COVID, ca urmare a reorganizarii pavilionului COVID al unitatii sanitare, intrucat numarul pacientilor este in continua scadere.De asemenea, mai are 50 paturi COVID, 8 paturi suspecti COVID, 15 paturi ATI COVID, cu circuite separate pentru fiecare tip de patologie, precizeaza unitatea sanitara.Si tot de luni au redevenit functionale compartimentele de oncologie si paleatie Ultima data cand numarul de infectari zilnice era peste pragul de 1.000, la 24 de ore, a fost in 11 mai (1.156 de cazuri confirmate). Apoi numarul a inceput sa scada. Pe 12 mai au fost raportate 930 de cazuri, pe 13 mai numarul a crescut putin, la 953, apoi a scazut din nou, iar pe 17 mai erau raportate 392 de cazuri. A crescut din nou numarul infectiilor pe 18 mai, pana la 681, pe 19 mai erau 707 cazuri, iar pe 20 mai, 618.Si numarul pacientilor internati in ATI a scazut, din 11 mai cand erau 1026, la 663, pe 20 mai.Rapoartele autoritatilor arata ca, de la inceputul pandemiei pana in prezent, 1.074.297 de persoane din Romania au fost infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 1.029.375 de pacienti au fost declarati vindecati, iar 29.777 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.