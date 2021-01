Ministrul Vlad Voiculescu, despre scandalul de la Corabia: "Ce ar fi trebuit sa fac, trebuia sa trimit potera direct?!"

"Ce ar fi trebuit sa fac, trebuia sa trimit potera direct?!", a raspuns ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, la Antena 3 cand a fost intrebat cum ii raspunde liderului PNL Rares Bogdan , care i-a cerut public sa il demita pe managerul spitalului de la Corabia."Evident ca incercam sa aflam care este situatia reala. Aplicam amenzi unde este cazul. Sunt doua persoane care au fost amendate, la fel si spitalul. Este comisie de etica in spital si procedurile sunt reverificate, impreuna cu tot personalul din spital. Sunt masuri clar si ceea ce se poate face", a explicat Vlad Voiculescu, aratand ca nu sunt necesare masuri mai dure, potrivit Digi 24 "Esti obligat sa actionezi urgent si sa il demiti pe managerul spitalului din Corabia, pe Seful DSP Olt si sa faci tot ce se poate pentru a scoate definitiv din sistemul de sanatate asa-zisul "cadru medical" care apare in imagini. Stiu ca poti sa o faci si sper sa o faci. Sunt convins de asta, mai ales pentru ca, in alte cazuri, fara nicio analiza, au fost schimbati manageri, unii chiar foarte performanti, de unitati spitalicesti... fiind inlocuiti peste noapte... tot in mandatul tau, draga Vlad.Daca vei face Comitete si Comisii pe cazul "Corabia", subiectul se va uita si ticalosii vor scapa, la fel ca altii. Hai sa incercam sa nu ne batem joc de increderea oamenilor care si-au pus sperantele in noi. Au fost dezamagiti suficient pana acum, inclusiv de oameni din partidele noastre, din pacate, nu cred ca este cazul sa continuam si sa dovedim ca diferenta intre "vechii" si "noii" este doar de varsta si de ani petrecuti in troaca politicii dambovitene" a scris Rares Bogdan pe pagina sa de Facebook , intr-un apel catre ministrul Sanatatii.Un batran a fost filmat cu telefonul de o tanara in spitalul de la Corabia, in timp ce statea in genunchi, cu capul aproape de podea, avand dureri mari, in mod evident, iar personalul medical in ignora. Batranul, intrebat de cea car a filmat scena, a spus ca suferise un AVC, si este interpelat de o asistenta doar dupa ce a vazut ca cineva filmeaza.Citeste si: