Call center pentru apartinatorii pacientilor din ATI-COVID de la Institutul "Marius Nasta". "Pana acum nu puteam sa raspundem prompt rudelor bolnavilor"

Acest lucru este posibil prin serviciul de call center implementat la initiativa unitatii medicale pe o platforma complexa si cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicatii Speciale ( STS ). Apelurile cetatenilor sunt preluate de studentii voluntari din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti Initiativa unitatii medicale are o importanta utilitate, intrucat accesul apartinatorilor nu este permis in spital tocmai din cauza situatiei pandemice, in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus."Consider extrem de importanta comunicarea pe care trebuie sa o avem atat cu pacientii, cat si cu apartinatorii acestora, mai ales atunci cand starea de sanatate a celor internati in spital este extrem de grava. Este absolut firesc sa putem sa oferim toate informatiile in privinta starii de sanatate a pacientului catre persoana desemnata sa tina legatura cu spitalul.Din pacate, in anumite situatii, dar si in contextul actual, pandemic, in care volumul de munca este foarte mare si multi dintre noi, cei care facem parte din personalul medical, am ajuns aproape de epuizare, am observat o imposibilitate de a raspunde de fiecare data prompt apartinatorilor acestor pacienti.Astfel, am decis sa infiintam aceasta linie telefonica de tip call center, pentru a veni cat mai aproape de rudele celor internati la Institutul "Marius Nasta" in stare grava, in ATI COVID-19, si sa le oferim toate detaliile despre pacienti. Intelegem cat de greu este sa ai pe cineva in stare grava in spital, intelegem suferinta si intelegem ca pandemia a ingradit accesul apartinatorului la ruda suferinda.Astfel am vrut sa fim mai aproape de apartinatori, sa ii ajutam si sa ii asiguram ca facem tot ce ne sta in putinta pentru ca totul sa fie bine. Luptam cu toate fortele pentru fiecare minut din viata pacientilor nostri si va asigur ca acestea nu sunt doar vorbe." a declarat managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala, sef lucr. dr. Beatrice Mahler.Rudele si apartinatorii pot apela numerele 031.9472 si 031.433.5231 ori de cate ori au nevoie sa afle informatii despre starea de sanatate a celor dragi internati in sectia ATI COVID-19, numarul scurt fiind pus la dispozitie de catre DIGI. Conform reglementarilor GDPR, dar si pentru a respecta dorintele pacientilor, informatiile vor fi transmise exclusiv persoanei desemnate in acest sens de catre pacient la momentul internarii si aflata in fisa de observatie a pacientului.Call center-ul va functiona 7 zile din 7, in intervalul orar 08:00-13:00 si 14:00-20:00 si va fi deservit de o echipa de voluntari, studenti ai Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti.Studentii care deservesc call center-ul vor beneficia si de suportul unui grup de psihologi pentru relationarea cu apartinatorii, sprijinul acestora avand scopul de a imbunatati intelegerea nevoilor celor care apeleaza call center-ul.Pentru operationalizarea acestui call center, STS a furnizat servicii de comunicatii de date si tehnologia informatiei, astfel incat initiativa Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" sa poata fi pusa in practica, iar personalul voluntar sa poata oferi informatii rudelor si apartinatorilor. STS a furnizat solutia de tip call-center pentru preluarea apelurilor, asigurand functionalitatea acestuia, in conditii optime."Cu toate ca perioada pandemiei de COVID-19 a insemnat o crestere semnificativa a numarului de servicii furnizate de institutia noastra, in toate domeniile tehnice, am raspuns afirmativ fiecarui demers de responsabilitate sociala. Intelegem cat de important este ca rudele sa cunoasca starea de sanatate a celor internati si intelegem nevoia de relationare a pacientilor si a apartinatorilor cu personalul medical. Suportul tehnic furnizat de STS Institutului "Marius Nasta" face posibila mentinerea legaturii intre acestia, serviciile de comunicatii reprezentand, de fapt, servicii de solidaritate in beneficiul populatiei", a declarat General-locotenent ing. Ionel-Sorin Balan, directorul STS.Programul este unul pilot in Romania si urmareste imbunatatirea actului medical, prin oferirea de suport pacientilor si familiilor acestora.