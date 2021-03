UPDATE Cei doi barbati raniti in incendiul din Prahova au arsuri pe 60-70% din suprafata corpului. Se analizeaza necesitatea transferului acestora in strainatate

Ministerul Sanatatii anunta ca cele doua victime intrunesc conditiile de transfer intr-un centru de mari arsi din strainatate:"Avand in vedere primele informatii transmise privind suprafata afectata si gradul arsurilor, pacientii intrunesc criteriile de admitere intr-un centru de mari arsi, Romania nu are, in prezent, un astfel de centru. Dupa ce se primesc concluziile comisiei de specialitate intrunita la nivelul spitalului se va decide eventualul transfer. Medicii de la UPU Ploiesti lucreaza in prezent la stabilizarea pacientilor".Autoritatile au precizat ca au fost demarata evaluarea necesitatii transferului celor doi pacienti in strainatate."La UPU Ploiesti se face acum evaluarea, se ofera asistenta medicala de urgenta si prim ajutor calificat. In paralel se urmeaza procedura legala, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 2.063 din 2 decembrie 2020 pentru infiintarea comisiilor de analiza a solicitarilor de transfer in strainatate in vederea efectuarii tratamentului pentru pacientii cu arsuri grave", au transmis autoritatile.Conform unui comunicat de presa, cei doi pacienti se afla in prezent in evaluare. Din primele informatii, este vorba despre doi barbati, de 59 de ani si, respectiv, 53 de ani."Pacientul de 59 de ani prezinta arsuri pe aproximativ 60% din suprafata corporala. Pacientul de 53 de ani are arsuri pe 60-70% suprafata corporala. La prima evaluare ambii au caile aeriene superioare afectate", precizeaza Ministerul Sanatatii.Un incendiu violent a izbucnit, luni seara, la o firma care fabrica produse din titei aflata in comuna Colceag, satul Inotesti, doua persoane fiind ranite.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la sosirea echipajelor de pompieri focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 700 mp, cuprinzand intreaga hala, trei autoturisme si un autotren.