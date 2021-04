Momentul in care este ucis un cetatean afgan la Timisoara. Atacatorul nu a fost identificat de Politie VIDEO

Imaginile cu atacul din apropierea Garii de Nord din Timisoara au fost publicate de site-ul Pressalert.ro . Victimele merg pe trotuar, iar la un moment dat ajung fata in fata cu alte patru persoane, cu totii migranti afgani.La un moment dat, o persoana cu gluga pe cap se repede spre una dintre victime si o loveste cu cutitul, dupa care repeta gestul asupra unei alte persoane. Cei doi reusesc sa fuga printre blocuri, dar din cauza ranilor s-au prabusit in apropiere de gara. Unul dintre afgani a decedat, iar celalalt este in stare grava la spital. Politia nu l-a identificat, inca, pe atacator.Primarul Timisoarei, Dominic Fritz , a reactionat in urma crimei in care un migrant afgan a fost omorat, pe o strada din apropierea Garii de Nord. Fritz a declarat ca, desi incidentul este unul izolat "nelinisteste foarte multi timisoreni". E clar ca acesta este un incident izolat, dar nu este un incident fara cauze sistemice . Aceste cauze nu mai pot fi ignorate. In primul rand ma astept ca Politia sa gaseasca vinovatul, dar in acelasi timp trebuie sa gasim solutia pentru problema de baza", a declarat Dominic Fritz.