Cine este Maria Nitescu, demisa de la conducerea spitalului "Matei Bals". Urmasa lui Streinu Cercel, acuzata de Voiculescu de "lipsa de profesionalism si tafna"

Managerul interimar al Institutului de Boli Infectioase "Marius Matei Bals" este specialist in igiena alimentara si nutritie si conferentiar la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti . In perioada 2011-2015, Maria Nitescu a fost rezident in a doua specialitate: Diabet, Nutritie, Boli Metabolice, potrivit propriului CV.Din iunie 2010 pana in prezent, ea lucreaza ca medic primar igiena , fiind presedinta Comisiei de Nutritie si a celei de Igiena din Institutul "Matei Bals". Timp de un an, din 20 aprilie 2009 pana in 20 aprilie 2010, ea a fost directoarea Directiei de Control in Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii.In perioada 2005-2009, Maria Nitescu a fost directoarea adjuncta de sanatate publica din Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Anterior, din 2000 in 2005, Nitescu a lucrat ca medic primar igiena, sef birou avize - autorizatii sanitare in cadrul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Ea a mai lucrat la DSP Bucuresti si intre anii 1995 - 2000, ca medic specialist igiena alimentatiei si nutritiei.In perioada 1992-1995, Nitescu a lucrat ca medic secundar igiena alimentatiei si nutritiei in cadrul Institutului de Igiena si Sanatate Publica. Anterior, a lucrat ca medic stagiar la Spitalul Municipal Craiova.Nitescu are un apartament in sectorul 4 al Capitalei, un autoturism Volkswagen Golf din 2013 si datorii de 80.000 de euro, potrivit declaratiei de avere completata la finalul lunii ianuarie din 2021. Anul trecut, ea a incasat 93.577 de lei, ca medic primar la institutul "Matei Bals", 97.816, ca conferentiar al UMF "Carol Davila" si 20.143 de lei, din contracte de prestari servicii de consiliere nutritionala si consultanta privind normele de igiena.Maria Nitescu a fost demisa luni, 22 februarie, de ministrul Sanatatii , Vlad Voiculescu, reclamand lipsa de profesionalism, programul fix, "tafna si misecuvenism".Ministerul Sanatatii a precizat ca a solicitat, in dimineata zilei de luni, informatii cu privire la decesul unui pacient internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov care, potrivit presei, s-a aflat in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Univ. Dr Matei Bals" in timpul incendiului si a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov.Initial, spitalul "Matei Bals" i-a transmis ca nu a fost niciun pacient transferat in Ilfov, apoi a revenit si a afirmat ca a existat acest pacient. Astfel, Ministerul Sanatatii a invocat "multiplele disfunctionalitati in gestionarea situatiei pacientilor internati in Pavilionul V" si a trimis Corpul de Control la institut.Voiculescu a solicitat demararea unei anchete a Corpului de Control al ministrului care sa elucideze modul in care au fost gestionate transferurile tuturor pacientilor internati in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Univ. Dr Matei Bals" din Bucuresti, precum si comunicarea cu toate celelalte autoritati implicate."Astazi a fost a nu stiu cata oara cand am primit informatii eronate de la o unitate din subordine. E deja prea mult. Prea mult din ce inseamna "stat" in tara asta a devenit sinonim cu lipsa de profesionalism, program fix, tafna si misecuvenism.Calitatea muncii multora dintre cei din sistem care lucreaza in birouri - cei care ar trebui sa faca munca medicilor si a personalului medical mai usoara, mai putin birocratica, mai cu sens - este pur si simplu din alta epoca. (...) E momentul ca lucrurile sa se schimbe", a scris Voiculescu pe Facebook