Consiliul Judetean Sibiu a primit acordul de mediu pentru noul spital judetean. Urmeaza obtinerea autorizatiei de construire

"Proiectul Noului Spital Judetean de Urgenta Sibiu a mai trecut de o etapa importanta si anume obtinerea Acordului de Mediu. Un aspect demn de evidentiat este faptul ca in cadrul procedurii care sta la baza emiterii acordului de mediu nu a fost inregistrata nicio sesizare sau contestatie referitoare la impactul asupra mediului pe care l-ar putea avea cea mai mare investitie a Consiliului Judetean Sibiu", a transmis, marti, Consiliul Judetean Sibiu.Sursa citata a prcizat ca raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul Construire Spital Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a fost supus consultarii publice incepand cu 11.12.2020, locuitorii judetului Sibiu avand astfel ocazia de a contesta aspecte care tin de emiterea acordului de catre autoritatile competente.Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului si masurile pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative asupra mediului evidentiaza faptul ca:- proiectul propus se realizeaza conform celor mai bune practici in domeniul sanitar, dotarile si echipamentele prevazute sunt de inalta performanta si la standarde europeneproiectul propus nu are efecte semnificative asupra mediului si a sanatatii umane in context transfrontier- impactul cumulat: amplasarea proiectului, mobilarea complementara a terenului, precum si masurile propuse prin proiectul tehnic si solutiile constructive, contribuie semnificativ la reducerea nivelului de zgomot la receptor si mentinerea calitatii aerului in zona."Este o investitie vitala pentru sanatatea judetului nostru si ma bucur ca avem cel mai avansat proiect de spital nou dintre cele care se deruleaza la acest moment in Romania. Avem toate avizele necesare si urmeaza intr-un termen scurt sa depunem documentatia necesara pentru Autorizatia de Construire. Un astfel de proiect necesita implicare suta la suta si ma bucur sa pot spune ca am gasit aceasta echipa dedicata care depune toate eforturile pentru ca Noul Spital Judetean sa devina realitate", a declarat Daniela Cimpean, presedintele Consiliului Judetean Sibiu.La inceputul lunii martie, Consiliul Judetean Sibiu va depune proiectul la Primaria Municipiului Sibiu in vederea obtinerii autorizatiei de construire.Autoritatile locale din Sibiu au obtinut, in 2016, o Horarare de Guvern prin care se aproba un schimb de terenuri in vederea construirii unui nou spital judetean. Terenul se afla pe Calea Surii Mici, iar Consiliul Judetean Sibiu a alocat banii pentru realizarea unor studii necesare. Planul Urbanistic Zonal Construire Spital Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a primit, in 2019, si avizul de mediu si aprobarea Primariei Sibiu prin Hotararea Consiliului Local nr. 206.Obiectivul de investitii propus, respectiv noul Spital Clinic Judetean de Urgenta, va fi realizat pe terenul in suprafata de 194.750 mp situat in intravilanul municipiului Sibiu, Calea Surii Mici FN si va include servicii pentru adulti si copii, asigurand spatii adecvate pentru relocarea sectiilor din Spitalul Judetean din subordinea Consiliului Judetean Sibiu, dar si a sectiilor din Spitalul de Pediatrie, din subordinea Primariei Municipiului Sibiu.Scenariul propus prevede un spital modular de tipul si dimensiunea spitalelor regionale, usor adaptabil in timp, cu centru de transfuzii sanguine si centru de cercetare incluse. Sunt prevazute 4 corpuri (A,B,C,D) unite printr-un corp central de legatura care va gazdui functiunile comune (administrative, de depozitare etc.).Corpurile A, B, C si D au un regim de inaltime S+P+5E, in timp ce corpul de legatura are un regim de inaltime S+P+3E. Corpul de legatura reprezinta coridorul principal pentru circulatia generala a spitalului si cuprinde functiuni de servicii care deservesc sectiile spitalului. La intersectia corpurilor cu corpul de legatura sunt scarile pe care se face accesul spre etajele superioare si astfel spre sectii.