Raport IGSU, dupa controlul in sectiile ATI: Sisteme electrice suprasolicitate, cu defectiuni sau improvizatii

Zeci de amenzi pentru neregulile constatate

Sisteme electrice suprasolicitate, cu defectiuni sau improvizatii

Ce inseamna ca un spital este autorizat privind securitatea la incendiu

Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/ Bucuresti -Ilfov au facut controale de specialitate la sectiile ATI din cadrul unitatilor sanitare de la nivelul zonei de competenta, alaturi de reprezentanti ai DSP si ISCIR.Aspectele avute in vedere, premergator si pe timpul executarii controalelor, au vizat:- analizarea situatiei din punct de vedere al avizarii-autorizarii cladirilor in care se afla sectiile ATI;- modul de indeplinire a obligatiilor stabilite prin Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, pentru conducatorul unitatii/administrator si a celorlalte atributii pe linia apararii impotriva incendiilor cuprinse in reglementarile specifice referitoare la organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca, asigurarea evacuarii utilizatorilor in cazul producerii unei situatii de urgenta, a modului de actiune a personalului propriu in cazul producerii unui incendiu, precum si a instruirii salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;- functionarea si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiilor;- dotarea cu stingatoare de incendiu a sectiilor ATI, precum si modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor legale;- verificarea documentelor care sa ateste functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice si a instalatiilor si echipamentelor specifice activitatii din sectia ATI (substante anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalatii aferente statiilor de oxigen etc.).Din 17.11.2020 si pana in prezent, echipele mixte de specialisti ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta, DSP si/sau ISCIR au derulat 292 controale de prevenire la sectiile ATI din cadrul unitatilor sanitare existente la nivel national si au identificat 1.921 deficiente in domeniul apararii impotriva incendiilor, 138 dintre acestea fiind remediate pe timpul verificarilor.Pentru neconformitatile identificate in teren, personalul specializat a aplicat 1.493 sanctiuni contraventionale, dintre care 1.402 avertismente si 91 amenzi, in cuantum de 448.401 lei.Principalele deficiente identificate din domeniul apararii impotriva incendiilor au constat in:- nefunctionarea, neasigurarea mentenantei instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare a incendiilor ori neasigurarea echiparii constructiilor cu astfel de sisteme de protectie la incendiu;- functionarea fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu;- lipsa dotarii, neasigurarea mentenantei ori nefunctionarea instalatiilor de hidranti interiori/exteriori de incendiu;- nedotarea sau neasigurarea verificarii mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor (stingatoare de incendiu);- neverificarea instalatiilor electrice cu personal atestat/autorizat, utilizarea instalalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii ori suprasolicitarea acestora;- marcarea necorespunzatoare a cailor de evacuare sau lipsa instalatiilor de iluminat corespunzatoare, precum si neasigurarea conditiilor de evacuare in cazul producerii situatiilor de urgenta."La nivelul municipiului Bucuresti si judetului Ilfov actiunile de control sunt inca in desfasurare, avand in vedere numarul mare al unitatilor sanitare in care functioneaza sectii de terapie intensiva.Din punct de vedere al avizarii-autorizarii privind securitatea la incendiu a unitatilor sanitare, la data de 16.11.2020, la nivel national, functionau 1.392 de cladiri ale unitatilor sanitare si private, cu paturi. Din totalul acestora, 310 detin autorizatia de securitate la incendiu, iar 52 sunt autorizate partial.Totodata, 728 dintre cladirile unitatilor sanitare nu necesita obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. De asemenea, dintre cladirile care nu detin autorizatie (302), pentru 120 cladiri au fost eliberate avize de securitate la incendiu", a transmis IGSU.In conformitate cu prevederile legale, autorizatia de securitate la incendiu certifica faptul ca o constructie respecta prevederile reglementarilor tehnice de proiectare.Acest document confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei de securitate la incendiu. Autorizatia trebuie solicitata dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si inainte de darea in functiune a cladirii.Obligatia solicitarii si obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investitiei.Avizul/autorizatia de securitate la incendiu trebuie obtinute atat pentru constructii existente, atunci cand se schimba functiunile unui spatiu si/sau se executa lucrari de modificare, cat si pentru constructii noi. Pentru unitatile sanitare, aceasta obligatie a fost instituita incepand cu anul 1992 si subzista pana la acest moment.Astfel, o cladire se poate afla in una din urmatoarele situatii:- detine autorizatie de securitate la incendiu;- functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu - in conditiile in care a fost edificata dupa anul 1992 sau a fost construita anterior acestui an si asupra ei s-au executat lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei;- nu necesita autorizatie de securitate la incendiu intrucat nu s-a schimbat destinatia si/sau nu s-au executat lucrari de modificare;- autorizate partial - in sensul in care autorizatia a fost emisa pentru un etaj sau o sectie din interiorul cladirii.Constructiile existente intra in procesul de avizare/autorizare doar in conditiile in care asupra lor se executa lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei.Principala problema a fondului construit existent este generata de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de constructii, fara interventii de reabilitare a instalatiilor utilitare existente sau lucrari de modificare care sa vizeze imbunatatirea tuturor cerintelor de calitate fata de momentul edificarii lor.Citeste si: