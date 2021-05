"Coplata" in spitalele private ar putea intra in vigoare de la 1 iulie. Cum ii ajuta pe pacienti acest sistem

"Coplata" nu este insa o noutate, aceasta existand de fapt si acum in spitalele private , insa, fiind reglementata, se creeaza o piata concurentiala deschisa si atunci pacientul poate decide in cunostinta de cauza unde si ce servicii medicale va accesa din mediul privat."Este vorba despre un proiect. In acest moment este vorba despre o propunere care va fi supusa dezbaterii.Reglementand aceasta coplata la spitalele private, pacientul va avea predictibilitate asupra costurilor de spitalizare.Contributia personala exista de fapt si acum insa propunem sa fie aplicata intr-un mod mult mai transparent.Pacientului i se va comunica de la inceput la ce costuri sa se astepte . Este vorba despre un estimat al costurilor, desigur, pentru ca este posibil ca pe parcurs sa mai apara modificari. De exemplu, dupa operatie, pacientul poate sta in ATI mai mult timp decat era prevazut initial.Vorbim despre cazul concret in care asiguratul merge la un spital privat.Coplata perceputa de spitalele private aflate in contract cu casele de asigurari va deveni mult mai transparenta, mai predictibila. Pacientul va sti cat urmeaza sa plateasca pentru serviciile medicale solicitate", a explicat pentru Ziare.com Mihaela Tanase, purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."Coplata" asiguratului la sistemul asigurarilor sociale de sanatate, care se trateaza, in regim de spitalizare continua, intr-un spital privat aflat in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate urmeaza sa intre in vigoare odata cu noul Contract - cadru din sanatate, la 1 iulie 2021, conform proiectului de hotarare de guvern obtinut si studiat de Economica.net Concret, proiectul prevede ca spitalele private au obligatia de a informa asiguratii cu privire la contributia personala pe care o pot incasa pentru serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua (care depaseste 12 ore), acordate in sectii de acuti, finantate pe baza sistemului DRG.Informatiile privind valoarea contributiei personale vor fi afisate de furnizorul privat pe pagina proprie de internet si la sediu, intr-un loc vizibil iar contributia personala a asiguratului se plateste de catre asigurat in mod direct sau printr-o asigurare incheiata in baza unui contract cu o societate de asigurari.