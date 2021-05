Corpul de control al premierului a descins la Spitalul mobil de la Letcani. Unitatea sanitara este inchisa de cinci luni

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe , a declarat, joi, ca au fost evidentiate 31 de nereguli in urma controlului celor doua institutii."Continuam eforturile pentru a operationaliza spitalul mobil de la Letcani. Corpul de control al premierului a venit in aceste zile la Iasi la solicitarea noastra, pentru a clarifica o serie de aspecte ce au fost semnalate fie in raportul Curtii de Conturi, fie in raportul Corpului de control al ministrului Sanatatii, care a identificat la spitalul de la Letcani nu mai putin de 31 de nereguli. Chiar daca in prezent municipiul Iasi, judetul Iasi trece printr-o perioada de relaxare, nu lasam garda jos. Este obiectul nostru, misiunea noastra de a ne asigura ca avem un spital mobil la Letcani pregatit in orice moment sa faca fata unui nou val al pandemiei sau pentru orice alta situatie", a declarat Costel Alexe.Presedintele CJ Iasi a facut un apel catre conducerea Asociatiei EURONEST, care este proprietarul spitalului, sa remedieze deficientele si neregulile semnalate, astfel incat spitalul sa primeasca avizul DSP si sa poata functiona.Cele 100 de containere care formeaza Spitalul mobil de la Letcani au fost achizitionate in urma cu aproape un an de Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Neamt, doua dintre judetele care fac parte din Agentia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) EURONEST, pentru suma de 13,2 milioane de euro, din care CJ Iasi a finantat cu aproape 10 milioane de euro. iar CJ Neamt cu 3,2 milioane euro.Firma care a castigat licitatia este din Turcia. La inceputul lunii septembrie 2020, Spitalul mobil de la Letcani a fost predat spre folosinta Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" si a devenit operational de la mijlocul lunii octombrie.In ianuarie 2021, spitalul a fost inchis pentru lucrari de dezinfectare si sterilizare, precum si lucrari de mentenanta, care ar fi trebuit sa dureze cateva zile, insa de atunci nu a mai fost redeschis.Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi, Vasile Cepoi , declara in luna martie 2021 ca Spitalul mobil de la Letcani nu va putea fi redeschis mai devreme de 30 de zile din cauza faptului ca ADI EURONEST, proprietarul spitalului de la Letcani, nu a remediat o parte din cele 31 de disfunctionalitati tehnice constatate.Directorul DSP Iasi a spus ca problema cea mai dificila este la instalatia electrica interna, care este construita conform normativelor din Turcia, motiv pentru care este nevoie ca angajati specialisti autorizati sa verifice daca termenii de referinta din Turcia sunt compatibili cu cei din Romania.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr Florin Rosu, in subordinea caruia se afla spitalul mobil de la Letcani pe perioada pandemiei, a declarat recent ca o parte dintre deficientele tehnice nu au fost inca remediate.