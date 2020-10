FOTO Corturi medicale montate in curtile spitalelor COVID din Bucuresti: "Pentru a asigura, la nevoie, o suplimentare a capacitatii de preluare si ingrijire a pacientilor"

In aceste corturi se poate face triajul pacientilor si include si zone de tratament."Pentru a veni in sprijinul unitatilor spitalicesti din Bucuresti, pentru a asigura, la nevoie, o suplimentare a capacitatii de preluare si ingrijire a pacientilor, ISU B-IF a amplasat cate un post medical avansat in curtea interioara a spitalelor Universitar de Urgenta si Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon"", a anuntat ISU Bucuresti Ilfov, intr-un comunicat de presa.Potrivit institutiei, masura este necesara in contextul cresterii progresive a incidentei cazurilor de infectare cu Covid-19 la nivelul Capitalei."Compartimentarea interioara include zona de triaj si zona de tratament, avand totodata dotarile necesare pentru iluminare si incalzire", mai transmite ISU Bucuresti-IlfovJoi, 29 octombrie, in Bucuresti au fost raportate 1.129 de cazuri noi de infectari, iar coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori , calculat de catre DSP, la nivelul Capitalei, era de 3,69.Tot In Bucuresti, de la inceputul pandemiei pana in prezent au fost confirmate 34.247 de cazuri de infectii cu noul coronavirus.Romania se afla pe locul 30 in lume in cea ce priveste numarul de cazuri, fiind confirmate pana in prezent 229.040 de infectari. 163.852 de pacienti au fost declarati vindecati.Citeste si: