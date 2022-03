Cotidian austriac: Nu exista antidot pentru coruptia din sistemul sanitar romanesc

Coruptia din sistemul de sanatate din Romania a intrat in atentia jurnalistilor de la cotidianul austriac Der Standard.

"In sistemul sanitar romanesc medicii mituiesc de multe ori alti medici, dar si pacientii lor isi platesc spagile. A da sau a nu da spaga - aceasta este intrebarea de care nu pot scapa medicii tineri din Romania", scrie Der Standard.

Reportajul vizeaza mai multi medici tineri care au ales sa paraseasca tara. Unul dintre ei este Maria Barbu, care a decis sa isi inceapa activitatea de medic intr-un spital de provincie. Visul ei s-a naruit in momentul in care directorul spitalului i-a cerut 5.000 de euro pentru a ocupa postul. "Stateam de vorba in biroul lui, cand mi-a spus pretul fara nicio jena", spune ea.

A urmat o oferta de la un spital din Germania. Decat sa dea spaga 5.000 de euro, a preferat sa ia un credit de 5.000 de euro si sa se mute la Kassel. "Sunt o fire emotiva. Nu sunt genul de om caruia sa ii placa aventura, dar ma bucur ca am venit in Germania. Ma simt respectata de pacienti si de societate. Colegii mei nu se bucura de aceasta apreciere in Romania, unde sunt considerati in continuare corupti", spune ea.

Medicul corupt, de multe ori interceptat pe ascuns, a devenit tema centrala a filmarilor cu camera ascunsa in presa mondena si in buletinele de stiri. In spatele acestui cerc vicios se ascunde o cultura a coruptiei mai putin evidenta, printre victimele careia se numara si medicii. Multi dintre ei platesc pe sub mana pentru instruire, un loc de munca si o eventuala avansare in functie. Uneori chiar 10.000 de euro.

Ei accepta sa ia spagi pentru a-si amortiza investitiile, in conditiile in care salariile medicilor variaza intre 200 si 500 de euro. Unii aleg orele suplimentare, altii se refugiaza in sistemul privat, dar foarte multi parasesc tara, scrie sursa citata.

"Este imposibil sa fii medic in Romania si sa nu iei spaga. Este imoral, iar eu am refuzat sa lucrez intr-un spital de stat, fiindca este un sistem bolnav", spune Adina Derevenciu, intre timp plecata in Germania.

"Salariul medicilor este mic, prea mic. De aceea merg mereu cu plicul la spital. Am intrat in panica cand un medic a refuzat sa ia plicul. M-am dus la el acasa sa ii dau plicul. Este felul meu de a-i multumi si de a avea constiinta impacata. Multi accepta spaga, desi nu o solicita", sustine o pacienta din Romania.

Coruptia din sistemul sanitar este o urmare a unei traditii aproape seculare si a comunismului. Pacientii nu au incredere in institutiile statului si aleg sa construiasca o relatie personala cu medicii, oferind mita. Un studiu realizat la Bucuresti a scos in evidenta ca 59% dintre cei intervievati considera ca darea de mita este singura solutie pentru un tratament corect.

Foarte putin se vorbeste despre spagile date in sistem, sume mult mai mari pentru o functie sau o avansare. Medicii care aleg sa nu depuna plangere sunt complici ai acestui sistem, mai scrie publicatia amintita.

Intrebat in legatura cu aceasta tema, ministrul Eugen Nicolaescu a declarat ca nu cunoaste astfel de aspecte legate de coruptia privind alocarea locurilor de munca din sistemul sanitar romanesc. "Nu am auzit niciodata despre asa ceva, dar nu pun la indoiala ceea ce considera unii medici ca ar fi adevarat", a declarat Nicolaescu.

