Criza de materiale sanitare la Serviciul de Ambulanta Vaslui. "Perioada starii de urgenta a facut imposibila derularea la timp a licitatiilor"

Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Daniel Ungureanu, Serviciul de Ambulanta nu mai are combinezoane, masti faciale, cu sau fara filtru, manusi de unica folosinta sau viziere si nici materiale sanitare, in stoc nemaifiind suficiente masti de oxigen, pansamente, branule sau adjuvante cale aeriana, motiv pentru care in mediul online a fost demarata o campanie de strangere de fondur i."Perioada starii de urgenta a facut imposibila derularea la timp a licitatiilor. Ulterior, acestea s-au reluat, dar au aparut contestatii sau ne-am confruntat cu neseriozitatea unor furnizori ce nu si-au respectat contractele, asa ca am ajuns in situatia de a nu mai avea cu ce sa lucram. Facem un apel la cei care ne pot ajuta, la oameni cu suflet mare, persoane fizice sau persoane juridice care ne pot sustine cu donatii in bani, cu materiale sanitare sau materiale de protectie. (...) Va multumim si va asiguram ca suntem alaturi de voi! Ajutati-ne sa va salvam!", a transmis Daniel Ungureanu.Medicul a precizat ca donatiile se pot face in contul Fundatiei "Cursa Vietii", deschis la Banca Transilvania Vaslui sau direct la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean, mai multe amanunte cu privire la campanie putand fi gasite pe pagina de Facebook "Ajutati Ambulanta Vaslui"