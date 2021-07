Operatii amanate la cel mai mare spital din regiunea Moldovei din cauza crizei de sange

"Ca in fiecare vara, numarul donatorilor a scazut, in conditiile in care necesarul de sange este mare. Avem nevoie de sange pentru traumatisme. Ieri am avut un traumatism toracic sever care a necesitat interventie chirurgicala si transfuzie de sange si ulterior in Terapie Intensiva. Este nevoie de sange in Chirurgie, Ortopedie, Gastroenterologie, Hematologie, dar si in alte sectii. In aceasta situatie o parte dintre interventiile chirurgicale sunt amanate. Ma refer la operatii chirurgicale mari, cele pentru neoplazii (tumora - n.r.) care au nevoie de cateva unitati de sange si sunt amanate o zi, doua, trei, pana se gaseste o solutie", a declarat presei Diana Cimpoesu.Potrivit acesteia, zilnic doi pacienti afla ca nu pot fi operati pentru ca le trebuie asigurata o minima cantitate de sange atat preoperator sau in timpul interventiilor chirurgicale."Se aduce sange din toate judetele Moldovei. Atunci cand au fost adusi pacienti din Mures sau din zona de Nord Vest s-a cerut sange si de acolo. Totusi, nu este suficient. Numarul de donatori ar trebui sa fie mai mare.Apelul nostru este sa nu se uite ca exista oameni care au nevoie de sange, unii cu afectiuni severe acute care au o scadere importanta de hemoglobina, altii care pur si simplu in plina sanatate prezinta o hemoragie acuta traumatica sau nu, dar a carei viata poate fi pusa in pericol de lipsa sangelui.Sunt situatii in care echipa din Chirurgie, ATI nu pot face nimic daca nu se transfuzeaza o cantitate de sange pentru pacientul. Iesenii, moldovenii, sunt invitati sa doneze. Cei din alte judete sa doneze la centrele cele mai apropiate, iar cei din Iasi la CRTS", a mai spus Diana Cimpoesu.