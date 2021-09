Cum pot fi convinși pacienții să rămână în spital, când doresc să plece deși viața le este în pericol. Comisia care poate opri externarea

O comisie de arbitraj spune stabilește dacă viața pacientului este în pericol

Un tânăr a cerut externarea și a murit

Ce drepturi au pacienții, conform legii

În cazul pacienților care au discernământ, medicii îi pot convinge cu vorba bună să nu plece din spital. Însă, în cazul celor care sunt în stare gravă iar familia cere externarea acestora deși există riscul să moară, specialiștii pot decide continuarea tratamentului în spital.”Astfel de situații nu au neapărat legătură cu pandemia COVID-19, întotdeauna au existat, de la lucruri mai ușor de rezolvat, până la lucruri mai complicate. Dar dacă la un moment dat este un risc major pentru pacient să plece, chiar dacă familia își dorește să îl scoată din spital, legea spune că există o comisie de arbitraj formată din trei medici care stabilește că este pusă viața pacientului în pericol. Astfel, dacă pacientul are un risc major nu poate să plece.Mie mi s-a întâmplat ca familia să își dorească să ia pacientul acasă, deși acesta nu își putea da consimțământul. Însă legea spune că această comisie hotărăște și nu mai are nevoie de consimțământul familiei pentru că se consideră că este un risc major și îi pune viața în pericol. Astfel pacientul rămâne în continuare și primește tratamentul adecvat” explicat dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase la Institutul Matei Balș din Capitală.Medicii trebuie să îi explice pacientului sau familiei situația în care se află și care este cea mai bună soluție.”Însă până la întrunirea comisiei sunt mai multe discuții cu pacientul sau cu familia acestuia prin care se încearcă continuarea tratamentului sau a spitalizării. Părerea mea este că pentru un medic, una dintre calități înseamnă răbdarea. întotdeauna vorba bună și explicațiile făcute cu răbdare și cu un limbaj ușor de înțeles pentru pacient rezolvă situația. Cel puțin mie așa mi s-a întâmplat”, a explicat dr, Adrian Marinescu.Un tânăr de 34 de ani a plecat luni, 6 septembrie, din spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, pe semnătură, după ce a stat o lună internat o lună în ATI, fiind bolnav de COVID-19. I s-a făcut rău pe drum, însă nu s-a întors. A ajuns acasă și a murit.”Colegii de la Boli infecţioase şi de la terapie au încercat să-i explice că mai trebuie să rămână pentru anumite ajustări terapeutice şi să înceapă recuperarea respiratorie şi osteo-musculară, mai ales musculară, pentru că practic tonicitatea a fost scăzută cât timp el a fost intubat, numai că, nesocotind sfatul medicilor, el a zis că se duce într-un spaţiu locativ în Timişoara.Din nefericire nu a urmat nici acest lucru, s-a dus undeva la vreo 60 de kilometri de Timişoara şi probabil că mersul pe şoselele care nu sunt ideale la noi în ţară, mersul îndelungat, o oră jumătate sau două sau cât o fi mers, el s-a simţit rău pe drum, probabil că a făcut o embolie pulmonară, nu s-a întors, a continuat drumul şi când a ajuns la destinaţie, acolo a făcut un stop cardio-respirator.Ambulanţa, când a ajuns, a încercat manevre de resuscitare, dar, din nefericire, nu s-a putut face nimic.O decizie greşită, ignorând sfatul medicului, un caz care putea să aibă ani de viaţă în faţă, s-a sfârşit brusc şi subit, nerespectând sfaturile medicale”, a explicat pentru News.ro Dr. Cristian Oancea.Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, arată că:ART. 13: Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.ART. 14: Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.ART. 15: În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.ART. 16: În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.ART. 17 (1): În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.(2): Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.Sunt și situații în care familiile pacienților sau chiar pacienții îi amenință medici și pun presiuni, însă, potrivit dr. Adrian Marinescu, ”amenințările nu țin loc nici de lege nici de hotărârea corectă legată de actul medical. Adică nu există posibilitatea să te influențeze, chiar și în situațiile violente.