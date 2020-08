Cum s-a tratat acasa un tanar diagnosticat cu COVID-19. Reteta pe care i-a prescris-o un medic specialist: "Am inteles ca se aplica si la spital"

Tanarul, pe nume Silviu Carlingeanu, a relatat, sub forma unui jurnal, evolutia bolii cu care a fost diagnosticat alaturi de partenera sa de viata. Decizia de a se trata la domiciliu a fost luata dupa o analiza indelungata, care a pus in balanta plusurile si minusurile.In mesaj, tanarul din Bacau indica si o reteta complexa pe care i-a prescris-o un medic specialist.In finalul postarii , Carlingeanu prezinta si cateva concluzii personale: "Nu exista coincidente in plina explozie de cazuri si in plina pandemie. Orice mica jena in nas sau gat si orice tuse mica si nevinovata e semn clar. NU IGNORA.Mass media ne prezinta doar cazurile grave si automat stim doar de scurtarea respiratiei, febra mare, dureri in piept (simptomele severe) si nu vorbeste deloc de cele mai mici semne (jena in gat, nas uscat sau infundat, pierdut partial gust sau miros, etc).ATENTIE: pericolul e in primul rand la contactul cu alte persoane, nu la suprafete (asta e capcana in care am cazut noi). Prin contact nu ma refer la pupat si imbratisat, ci la stat de vorba fata in fata la mai putin de 2m fara masca", scrie Silviu Carlingeanu.Fa tot posibilul sa NU PARTICIPI la ruleta ruseasca. Poti avea noroc sa iei o cantitate mica de virus (forma usoara sau medie) sau poti primi o cantitate mai mare sau de la 2-3 persoane simultan si atunci te incadrezi in acei 1% cu forme severe".