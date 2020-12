Marii arsi, transferati mai usor in strainatate. Comisia se intruneste in cel mult doua ore de la primirea cazului

Cine va decide transeful pacientilor arsi in strainatate

"Cele doua acte normative au ca scop reducerea semnificativa a timpilor de asteptare pentru transferul pacientilor cu arsuri grave in strainatate, in lipsa locurilor sau a capacitatilor de tratare in unitatile dedicate din tara sau daca evaluarea pacientului o impune.Am stabilit o procedura simplificata si clara, astfel incat atunci cand apare un caz nou, cea mai buna decizie sa fie luata rapid, in interesul pacientului. De asemenea, am decis ca decontarea contravalorii tratamentului pentru pacientii cu arsuri grave efectuat in unitatile sanitare din strainatate sa se realizeze de catre Ministerul Sanatatii in cadrul programului actiunilor prioritare.In acelasi timp, continuam demersurile pentru construirea sistemului propriu de tratament al marilor arsi.Comisiile care vor analiza dosarul medical al pacientului si vor stabili necesitatea transferului pacientilor cu arsuri grave in strainatate se vor constitui la nivelul unitatilor sanitare care asigura managementul cazurilor cu arsuri grave, in termen de 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al acestui Ordin.Acestea vor aproba transferul numai pentru cazurile care intrunesc criteriile de internare in centrele pentru arsi conform prevederilor Anexei nr. 5 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 476/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea oportunitatii transferului se realizeaza cu respectarea prevederilor Anexei 8 din acelasi act normativ.Comisiile vor fi formate din trei membri: medicul curant al pacientului, un medic in specialitatea anestezie si terapie intensiva si un medic in specialitatea chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva sau chirurgie generala, dupa caz, desemnati in prealabil prin decizie a directorului medical al unitatii sanitare care asigura managementul cazurilor cu arsuri grave, tinand cont de graficul lunar al garzilor.Deciziile comisiilor se iau prin consens si se transmit Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea transferului catre unitati specializate in strainatate.Pentru acest demers Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne vor incheia un protocol de colaborare si coordonare.In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a noilor prevederi, Ministerul Sanatatii initiaza demersurile necesare pentru incheierea protocoalelor de colaborare cu unitati medicale din strainatate care asigura asistenta medicala bolnavilor cu arsuri.De asemenea, Ordinul pentru modificarea si completarea Ordinul ministrului sanatatii nr. 1419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri prevede ca decontarile cheltuielilor sa se realizeze direct catre unitatile sanitare pe baza documentelor medicale si facturilor aferente serviciilor medicale de care a beneficiat pacientul din bugetul MS, in cadrul actiunilor prioritare AP-ARSURI.Cele doua acte normative au fost trimise la Monitorul Oficial pentru publicare.Citeste si: