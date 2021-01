Povestea unei mame romance care a murit intr-un spital din Italia in timpul unei operatii banale

Este ancheta la clinica Maria della Misericordia din Perugia, dupa ce o tanara de 28 de ani, romanca, si-a pierdut viata in urma unui stop cardio-respirator produs in timpul unei operatii, scrie publicatia La Nazione Femeia fusese transferata de la o clinica privata, in noaptea de vineri spre sambata. A fost adusa de la o clinica privata unde fusese internata vineri pentru o operatie artroscopica la sold, care necesita doar o anestezie locala. Atunci cand medicii o pregateau pentru operatie, Ioana Lingurar a intrat in stop cardio-respirator . A fost transferata de urgenta la spitalul din Perugia, insa nici medicii de acolo nu au mai putut sa o salveze.Medicii nu au putut inca stabili ce a dus la intrarea in stop cardiac, insa nu exclud posibile afectiuni inca necunoscute de care e posibil ca femeia sa fi suferit.Cazul a fost preluat de un procuror al parchetului din Perugia, dupa ce sotul femeii a facut o plangere la postul de politie din spital , scrie Libertatea.ro . Autopsia urmeaza sa stabileasca ce s-a intamplat mai exact in timpul interventiei si ce a dus la decesul femeii CITESTE SI: