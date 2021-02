Dezvaluiri privind spitalul modular de la Letcani. Costel Alexe: "Exista o serie de deficiente care afecteaza desfasurarea optima a actului medical"

Dosar penal pentru construirea spitalului modular de la Letcani

Activitatea unitatii ramane deocamdata suspendata."Iesenii trebuie sa stie ca nu facem politica cand vine vorba de sanatatea lor, dar suntem realmente in situatia in care nu ne mai permitem sa practicam in anul 2021 medicina cu improvizatii. Avem, din pacate, prea multe exemple recente cand pretul platit pentru folosirea improvizatiilor au fost vietile omenesti.Nu vreau sa riscam nicio clipa sa punem in pericol pacientii si medicii din cauza "politicii carpelilor" pe care vechea administratie a abordat-o cu spitalul de Letcani. Acest lucru a reiesit clar si din raportul Corpului de Control , care subliniaza tot ceea ce am mentionat inca de la inceput, ca exista o serie de deficiente care afecteaza desfasurarea optima a actului medical", a anuntat, luni, Costel Alexe.Potrivit acestuia, au fost dispuse 31 de masuri pentru remedierea aspectelor disfunctionale, ce cad in sarcina Spitalului de Boli Infectioase, a Asociatiei Euronest si Directiei de Sanatate Publica Iasi."Pana la rezolvarea problemelor semnalate, am decis, dupa ce am discutat indelung problema cu managerul Florin Rosu si cu alti specialisti din domeniu, ca activitatea spitalului sa ramana suspendata", a mai anuntat presedintele CJ Iasi.Alexe a precizat si ca raportul a scos in evidenta si faptul ca eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare pentru Spitalul mobil/modular Letcani s-a realizat in mod ilegal, fara evaluarea/verificarea corespunzatoare a tuturor conditiilor care trebuiau indeplinire, fara consemnarea disfunctionalitatilor si fara emiterea unui program de conformare."Nici pana in acest moment, nu avem toate manualele de utilizare si service pentru echipamente, nu avem certificatele de garantie pentru toate aparatele, in plus, saloanele din spitalul mobil desi figureaza ca avand 88 mp, in realitate sunt aproape la jumatate.In saloanele de Terapie Intensiva s-au atins in repetate randuri temperaturi cu valori negative si am pus la dispozitie presei graficul de masurare a temperaturilor pentru a vedea in ce conditii riscam sa-i tinem pe pacienti", a mai declarat presedintele CJ Iasi.Acesta anunta ca, pana la redeschiderea Spitalului Letcani, exista capacitatea de a asigura ingrijirea pacientilor la spitalul de Boli Infectioase si in celelalte unitati medicale care functioneaza ca spitale suport Covid-19 din Iasi."Avem toata bunavointa si deschiderea de a remedia aceste probleme pentru ca interesul si prioritatea ZERO a noastra, a Consiliului Judetean, este sa mentinem capacitatea de interventie in prevenirea si combaterea Covid-19. Dar... repet, nu vom lasa ca cea mai mare farsa medicala din istoria Iasului pusa la cale de Maricel Popa in plina pandemie sa ramana o insulta la adresa iesenilor.Avand in vedere toate aceste probleme care ies la iveala, voi solicita Corpului de Control al Primului-Ministru sa demareze un proces de verificare completa a legalitatii achizitiei spitalului modular pentru ca iesenii merita sa stie pe ce s-au cheltuit peste 10 milioane de euro", a mai declarat Alexe. Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi face o ancheta in care se efectueaza posibile fapte de abuz in serviciu referitoare la modalitatea de achizitie a Spitalului de la Letcani . Investigatia a fost deschisa in luna august, ca urmare a unei sesizari din oficiu a Politiei.Conform G4Media, procurorii au solicitat toata documentatia aferenta contractului de achizitie a spitalului de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest, infiintata de fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa ( PSD ), si presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene (PSD)."Cercetarile sunt efectuate in rem iar dosarul se afla intr-o faza incipienta. Au fost solicitate inscrisuri si informatii de la anumite institutii, pentru a se putea stabili criteriile pentru determinarea competentie, calificarea juridica a faptelor", a spus Dragos Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi.