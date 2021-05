Accident teribil la Galati. Momentul in care doi tineri de 18 ani sunt loviti pe trecerea de pietoni VIDEO

Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 14.15. Potrivit Politiei, un barbat in varsta de 52 ani, din municipiul Galati, in timp ce conducea un autoturism pe strada Brailei din municipiul Galati, avand directia de mers dinspre b-dul George Cosbuc spre b-dul Siderurgistilor, a surprins si accidentat doi tineri, ambii cu varsta de 18 ani.Din imaginile de pe camerele de supraveghere stradale se observa cum cei doi tineri traverseaza regulamentar strada pe marcajul pietonal, iar o masina intra in ei."In urma acestui eveniment rutier a rezultat ranirea usoara a celor doua persoane care au fost preluate si transportate la spital pentru investigatii medicale suplimentare. Unul dintre tineri este din comuna Pechea, judetul Galati, iar cel de-al doilea din comuna I.C.Bratianu, judetul Tulcea", a anuntat IPJ Galati.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.