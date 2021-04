Gratuitate la muzee in schimbul donarii de sange. Campania initiata in Strasbourg

Muzeul de Arta Moderna si Contemporana din Strasbourg si-a redeschis portile luni pentru donatorii de sange, mai putin numerosi de la inceputul epidemiei de Covid-19, cu promisiunea unei vizite, potrivit Le Figaro, informeaza news.ro.In impozantul naos al Muzeului de Arta Moderna si Contemporana din Strasbourg (MAMCS), donatorii se aliniaza pe cele 12 banci, cu bratul intins si pumnul strans pentru a li se preleva in jur de jumatate de litru de sange.Dupa donare, pacientii pot vedea operele lui Niki de Saint Phalle, Gustave Dore, Claude Monet sau Paul Signac. Oamenii au fost foarte incantati de idee."Este super, sa vezi lucruri frumoase in schimbul unei actiune binefacatoare", a spus Marie-Paule Jaeck, o invatatoare in varsta de 54 de ani, dupa ce a facut turul celor sapte sali ale muzeului accesibil donatorilor. Impreuna cu fiica sa studenta, Emma, 19 ani, ele au raspuns campaniei de cand a fost deschisa.O colecta ca cea de la MAMCS, ce reprezinta "gestul cetatenesc" de acces la un loc cultural in prezent inchis, este "o ocazie concreta pentru a restimula dorinta de a dona sange", dar si de a "atrage noi donatori", explica Barbara Seiller, responsabila cu comunicarea la EFS Grand Est (Operatorul francez pentru trasfuzii sanguine)."Este o idee geniala, mai ales acum cand suntem privati" de acces la cultura, considera Beatrice, 63 de ani, profesoara de educatie muzicala. "Este ocazia de a indeplini o actiune cetateneasca si de solidaritate (...). Muzeul este in oras, nu este ermetic la ceea ce se intampla in societate, mai mult ca niciodata in acest moment", considera Estelle Pietrzyk, directoarea MAMCS, care gazduieste cu placere institutia pentru donarea de sange.Initiativa din Strasbourg nu este prima pentru EFS, care a organizat in 19 martie o astfel de actiune la Muzeul de Arte Frumoase din Dijon, in mijlocul tablourilor.Indiferent de grupa lor sanguina, adultii cu varsta sub 71 de ani si peste 50 de kilograme si in anumite conditii pot dona sange de pana la sase ori pe an pentru barbati si de patru ori pe an pentru femei.